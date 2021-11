Rusvai Miklós elárulta, hogyan hat a szervezetünkre a harmadik oltás

A harmadik koronavírus elleni védőoltásra azért van szükség, hogy jelentős antitest-szám legyen a vérünkben, amikor a vírussal találkozunk - mondta Rusvai Miklós virológus az ATV reggeli műsorában. Rusvai azt is elmondta: egyáltalán nem kell félni a harmadik oltás szervezetre gyakorolt hatásaitól, mert az pont úgy működik, mint az influenza elleni, illetve egyéb szezonális oltások.

December elején, remélhetőleg még karácsony előtt meglesz a tetőzés a negyedik hullámban, de az esetszámok elkerülhetetlenül magasabbak lesznek, mint a korábbi hullámok során - mondta Rusvai Miklós virológus az ATV Startban. A napi maximum tíz-egynéhány ezer fertőzöttnél lehet a szakember szerint. Szerinte egyébként a mozgóátlagot érdemesebb nézni, nem a napi fertőzésszámot, és az sem elképzelhetetlen, hogy a mozgóátlag is 10 ezer fölé nő majd.

Rusvai elmondta, hogy a kevésbé terjedő variánsok alacsonyabb, de időben hosszabban elnyúló járványhullámokat eredményeznek, és vélhetően a negyedik hullám meredekebb emelkedést, de meredekebb esést is hoz. Azt ugyanakkor fontosnak tartotta kiemelni, hogy ez egyáltalán nem törvényszerű, mert "a biológiában bármi megtörténhet".

Rusvai szerint még csak nagyon óvatosan lehet ezt mondani, de már bizonyos hangok azt állítják, hogy minél terjedőképesebb egy variáns, annál kevésbé kórokozóképes, és annál nagyobb lesz az immunitási szint is (ez az oltásoknak is köszönhető szerinte), ezért nem törvényszerű, hogy az esetszámokkal együtt nőni fog a súlyos esetek száma is.

Azaz lehet, hogy a lélegeztetettek és kórházi ellátottak száma "talán alacsonyabb lesz".

A virológus szerint abban feltétlenül lehet bízni, hogy a magas átfertőződéssel elérjük a nagyobb társadalmi immunitási szintet. Viszont ez nem jelenti azt, hogy nem kell felvenni az oltást.

Immunizálni kell magunkat, és a fertőzésen is át kell esni

- mondta Rusvai. A szakember szerint minél többször immunizáljuk magunkat, és esetleg a fertőzésen is átesünk, annál nagyobb eséllyel kerüljük el a súlyos megbetegedést. De Rusvai szerint mindenképpen oltatnunk kell magunkat - ez olyan, mint a biztonsági öv.

Az ATV músorvezetője rákérdezett arra is, hogy okkal aggódnak-e az emberek attól, hogy akár többször is újra kell oltatni magunkat, és megkérdezte, hogy ennek milyen hatása lehet a szervezetre. Rusvai azt mondta, hogy ettől egyáltalán nem kell tartani.

Aki már hatszor-nyolcszor felvette az influenza elleni oltást, milyen hatása van? Semmilyen!

- mondta Rusvai, aki szerint ugyanígy kell kezelni a koronavírus elleni védőoltást is, és még számos más fertőző betegségre adott oltásokat. Rusvai szerint nem azért kell oltatni, mert a szervezetünk elfelejti az oltást, az immunrendszer ugyanis nem felejt - az antitestek száma ugyanakkor csökken. Az immunizált (oltott) szervezetben 5 nap kell ahhoz, hogy a vírussal való találkozás során elkezdődjön beindulni az antitest szint emelkedése, a nem immunizált szervezetben ez két hét is lehet. A frissen oltott szervezetben viszont már ott van a vérben az antitest, és azonnal reakcióba lépnek.

Azért kell tehát oltatnunk magunkat a szakember szerint, hogy az adott szezonra védettségünk legyen a betegséggel szemben.

Rusvai egyébként nagyon rossznak tartja, hogy keveset beszélünk az oltások mellékhatásáról, mert el kéne mondani, hogy mennyire ritkák is a mellékhatások. Vannak mellékhatások, de a nagy számok törvénye alapján jönnek csak ki, így sokkal kevésbé okozhatnak gondot, mint maga a koronavírus.

Címlapkép: Getty Images