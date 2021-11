Szijjártó Péter: Magyarország nem vesz több keleti vakcinát

Jelenleg sem a Szputnyik, sem a Sinopharm oltóanyagok gyártóival nem állunk tárgyalásban újabb Magyarországra irányuló szállítmányokról. A következő vakcina-szállítmányban “egészen biztosan nem lesznek keleti vakcinák” - mondta az ATV-nek Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A miniszter azt is elmondta, hogy a kötelező oltások bevezetését egyelőre nem tervezi a kormány.

Szijjártó elmondta, hogy mind a Szputnyik, mind a Sinopharm szállítói teljesítették azokat a szerződéseket, amelyeket korábban megkötöttünk. Az ATV azt kérdezte a minisztertől, hogy abban az 5 milliós vakcinaszállítmányban, amit még a meglévő 10 millión felül megrendelt a kormány, nyugati oltóanyagok lesznek-e, például Pfizer, vagy keletiek, Szputnyik és Sinopharm.

Az ATV Híradót a már meglévő, rendelkezésre álló 10 millió vakcináról az Operatív törzs úgy tájékoztatta, hogy annak 80 százaléka nyugati.

Szijjártó Péter a televízió kérdésére azt mondta, hogy a jelenlegi tárgyalásaik a Szputnyik gyártását felügyelő orosz közvetlen állami befektetési alappal, illetőleg a Sinopharmmal arra korlátozódnak, hogy a leendő nemzeti oltóanyaggyárban e két oltóanyag licenc alapján gyárthassunk.

De szállításról nincsen tárgyalás, a következő szállítmányon keleti vakcina egyáltalán nem lesz

- jelentette ki.

Az ATV azt is megkérdezte a minisztertől, hogy elrendeli-e a Külgazdasági és Külügyminisztériumban a harmadik oltást. Szijjártó így felelt: “Ami a kötelező oltást illeti a minisztériumban - ez megmondom őszintén, számomra természetes volt már korábban is, hogy mindenki, aki ebben a minisztériumban dolgozik, beoltatja magát. Arra is tekintettel, hogyha valahol, akkor itt mi folyamatosan találkozunk emberekkel, nemcsak Magyarországról, hanem külföldről is."

Szijjártó azt válaszolta, hogy kötelezővé tették a teljes immunizálást, azaz a második oltás felvételét (a Jamssen esetén csak egyet.

A harmadik oltásra vonatkozó szabályozást egyelőre nem rendeltek el a Külgazdasági és Külügyminisztériumban - mondta Szijjártó, aki saját bevallása szerint két Szputnyik oltást kapott.

Megkérdezték, hogy a kormány is bevezeti-e a kötelező oltást, akárcsak Ausztria. Szijjártó szerint ez állandó téma, de egyelőre marad a jelenlegi szabályozás, azaz a munkaadónak kell döntenie. További lépéseket most nem tervez a kormány.

Címlapkép: MTI/Kovács Tamás