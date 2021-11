Tombol a járvány Európában, szinte mindenki az oltatlanokat hibáztatja

Ukrajna túljutott a koronavírus-járvány eddigi legsúlyosabb hullámának csúcsán, de továbbra is nagyon magas a kockázata egy újabb hullám "beindulásának" - jelentette ki hétfői tájékoztatóján Viktor Ljasko egészségügyi miniszter.

Kiemelte: Ukrajnának úgy sikerült túljutnia a megbetegedési hullám tetőzésén, hogy nem kellett országos zárlatot bevezetnie. Szerinte azonban még korai megnyugodni, növelni kell a beoltott ukránok arányát, és be kell tartani a járványellenes előírásokat.

Elmondta azt is, hogy Ukrajnában már egy hónapja heti átlagosan 1 millió 600 ezer védőoltást adnak be. Százezer lakosra vetítve a legtöbben továbbra is a fővárosban, Kijevben veszik fel az oltást, a legkevesebben pedig Kárpátalján - fűzte hozzá. Szavai szerint mostanra 22,7 millió oltást adtak be Ukrajnában. A felnőtt korú ukránok 41 százaléka kapott legalább egy adag oltást, 31,5 százaléka pedig a teljes védettséghez szükséges mindkét dózist felvette.

Egy tévéműsorban Ljasko közölte azt is, hogy hamarosan két megyével kevesebb lesz a legsúlyosabb járványhelyzet szerinti vörös besorolásban - amelyben jelenleg az ország régióinak túlnyomó többsége van -, és a jelenlegi legenyhébb kockázatú sárga kategóriába kerülnek.

Ez utóbbi, "sárga" besorolásban azonban szigorítani fognak a korlátozásokon: a hivatalokat, valamint a szórakoztató intézményeket és a tömegrendezvényeket mostantól csakis azok látogathatják, akik az oltás mindkét dózisát felvették, szemben az eddigi szabállyal, amely szerint egy adag felvétele is elegendő volt. A településeken belüli közösségi közlekedésre vonatkozó korlátozásokon várhatóan enyhítenek, továbbra is érvényben marad viszont a régiók közötti közlekedés azon korlátozása, miszerint ezt csakis a Covid-igazolással vagy negatív teszttel rendelkezők vehetik igénybe.

Közben a fővárosban, Kijevben a városvezetés határozata értelmében hétfőtől véget ért a távoktatás, és a diákok ismét visszatértek az iskolapadokba. Vitalij Klicsko kijevi polgármester hétfői Telegram-üzenetében azt jósolta, hogy a főváros is hamarosan kikerülhet a vörös kategóriából.

Kijevben a koronavírusos betegeknek fenntartott kórházi ágyak telítettsége jelenleg 58 százalékos, valamivel kevesebb, mint az elmúlt napokban volt. Ha a betegek száma továbbra is csökken, Kijev átkerülhet a vörösből az eggyel enyhébb, "narancs" besorolásba - jelentette ki Klicsko.

Ukrajnában hétfőre az azonosított fertőzöttek száma 7 464-nel 3 340 407-re, az elhunytaké 326-tal 81 598-ra nőtt, az aktív betegeké viszont csökkent, több mint 3400-zal 485 319-re. Az elmúlt napon 2501 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.

A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 9 834 309-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában, további 3 000 819-en pedig még csak az első adagot kapták meg. Vasárnap 99 826 embert oltottak be az országban.

(MTI)