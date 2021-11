Amerika fegyvereket küldene Ukrajnának az orosz csapatösszevonások miatt

Az Egyesült Államok már megkezdte szövetségesei felkészítését arra, hogy Oroszország esetlegesen megtámadná Ukrajnát. Ukrajna eközben nyíltan arról beszél, hogy az orosz invázió januárban megindulhat.

Források szerint Amerika Javelin páncéltörő rákétákat és aknavetőket is küldhet Ukrajnának. Légvédelmi rendszerek, például Stinger rakéták küldésén is gondolkodnak, a védelmi minisztérium pedig azt szeretné elérni, hogy olyan felszereléseket – például orosz gyártmányú Mi–17 helikoptereket –, amelyeket eredetileg Afganisztánba vittek volna, most Ukrajnának adják.

Egyesek a kormányzaton belül azonban amiatt aggódnak, hogy a Stingerek és a helikopterek küldését Oroszország a helyzet jelentős eszkalációjának tekintené.

Források szerint amerikai tisztviselők tárgyalásokat folytatnak európai szövetségesekkel egy új szankciós csomagról, amely abban az esetben lépne életbe, ha Oroszország ténylegesen megtámadná Ukrajnát.

Jen Psaki, a Fehér Ház sajtótitkára hétfőn úgy nyilatkozott, a Biden-kormányzat aggódik az orosz katonai aktivitás miatt, és széleskörű megbeszéléseket folytatott az európai szövetségesekkel, köztük Ukrajnával. Hozzátette, az Egyesült Államok orosz tisztviselőkkel is tárgyalt Ukrajnáról és általában az amerikai–orosz kapcsolatokról.

Az amerikai haderő vezérkari főnöke, Mark Milley hétfőn telefonon beszélt az ukrán haderő főparancsnokával, Valerij Zaluznijjal.

A CNN szerint Amerika eltökélt abban, hogy ne érje meglepetésként egy esetleges orosz hadművelet, mint ahogy 2014-ben meglepte az Obama-kormányzatot a Krím elfoglalása és a Kelet-Ukrajnában kitört felkelés.

