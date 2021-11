Kötelező oltás: az oltatlanok gyakorlatilag mindenhonnan ki lesznek tiltva Olaszországban

MTI 2021. november 24. 19:41

Szigorúbb járványintézkedéseket vezetnek be a karácsonyi időszakban az oltás nélküliekkel szemben, akik negatív teszttel sem használhatják a tömegközlekedési eszközöket, nem léphetnek be szállodákba, bárokba és edzőtermek öltőzőibe - jelentette be az újabb korlátozásokat Mario Draghi miniszterelnök szerda este.