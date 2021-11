Kínzással vádolják az Interpol új elnökét

Emberi jogi csoportok lobbiztak Ahmed Nasszer al-Raiszi jelöltsége ellen, és azzal vádolták, hogy nem vizsgálta ki az Egyesült Arab Emírségek biztonsági erői által elkövetett kínzásokról szóló hiteles panaszokat - írja a brit BBC.

Raiszi visszautasítja a vádakat. Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma kijelentette, hogy az új vezető "szilárd meggyőződése, hogy a rendőrség bántalmazása vagy rossz bánásmódja undorító és elviselhetetlen".

Raiszi tábornokot három szavazás után, a törökországi Isztambulban választották meg a tagállamok az Interpol elnökének. Az EUronews szerint mindössze egyetlen kihívója volt, a cseh sarka havrankova.

A tábornok a Twitteren kijelentette, hogy elnökké választása "megtiszteltetés", és megígérte, hogy felépítenek

egy átláthatóbb, sokszínűbb és határozottabb szervezetet, amely mindenki biztonságának biztosításán dolgozik.

As 's President, I will build a more transparent, diverse, and decisive organization that works to ensure safety for all. I am delighted to have been elected as President today, and it is the honor of my career to serve citizens across the world, on behalf of the UAE. @INTERPOL_HQ