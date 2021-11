Kitiltották a babákat a brit parlamentből

Sir Lindsay Hoyle házelnök felkérte a képviselőkből álló bizottságot a szabályok felülvizsgálatára. Creasy azt mondta, hogy "örömmel hallja ezt" - mivel a szabályok értelmében a szülési szabadság alatt nem jelenhet meg az alsóházban.

Pleased to hear this - fwiw as currently on proxy voting scheme not able to be in chamber for statement as rules say I am not allowed in anyway due to having baby leave (!) but hope this means some of these rules will be reviewed to make parenting and politics possible to mix! https://t.co/GBuLW3GJAc