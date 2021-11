Kim Dzsongun fontos feladatot adott a húgának

Kim Dzsongun észak-koreai vezető a közelmúltban felhatalmazta nővérét, a Központi Bizottság igazgatóhelyettesét, Kim Jodzsongot, hogy tetszése szerint bármikor megvizsgálja az észak-koreai hadsereg logisztikai egységeit.

A Daily NK phenjani forrása pénteken azt mondta, hogy az észak-koreai hadsereg hadtesteinek és főhadiszállásának kulcsfontosságú politikai, adminisztratív, hadműveleti, biztonsági és logisztikai parancsnokai november 11-én „sürgős parancsot” kaptak Kim Dzsonguntól. A parancs egy „beszélgetés” formájában érkezett, amelyet az észak-koreai vezető a kormányzó párt Központi Bizottságának kulcsfontosságú tisztségviselőivel folytatott.

A beszélgetés lényege az volt, hogy Kim Dzsongun felhatalmazta nővérét, hogy „bármikor, figyelmeztetés nélkül” megvizsgálja az észak-koreai hadsereg logisztikáját és ellátását, beleértve a laktanyák karbantartását, az élelmet, a ruházatot és az üzemanyagot.

A végzés állítólag részletes magyarázatot tartalmazott arról, hogy Észak-Korea vezetője miért adta meg az engedélyt.

Kim Jodzsong eddig főképp a Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal kapcsolatos erőfeszítésekkel foglalkozott, most pedig befolyást gyakorolhat a hadsereg logisztikai tevékenységére.

2018-ban Észak-Korea hivatalosan is részt vett a Dél-Koreában rendezett téli olimpiai játékokon, a delegációban részt vett Kim Jodzsong is, ezzel ő lett az első Kim-dinasztiatag, aki átlépte a demarkációs vonalat az 1953-as fegyvernyugvás óta. Kim Jodzsong találkozott Mun Dzsaeinnel, Dél-Korea elnökével is, és a játékokon Mike Pence korábbi amerikai alelnök mögé ültették.

Szintén 2018-ban bátyja követeként részt vett a Szingapúrban rendezett amerikai-észak-koreai csúcson, amelynek célja végső soron a félsziget atommentesítése volt. Itt találkozott személyesen Donald Trumppal is. 2019-ben pedig Hanoiba kísérte el bátyját az amerikaiakkal való újabb egyeztetésre, a találkozó azonban nem járt sikerrel.

Kim Jodzsong az utóbbi időben látszólag számos funkciót átvett az ország vezetésében. A békülési kísérletek megakadásakor azonban egyre erősebben kezdte támadni a dél-koreai vezetést, Dél-Korea államfőjét például „Amerika papagájának nevezte”, akit „ostoba gondolkodás” vezérel.

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy Kim Jodzsong átveheti-e egyszer a hatalmat bátyjától. Egyesek szerint erre jó esélye van tekintve, hogy a Kim-vérvonalhoz tartozik, amely már valódi dinasztiaként működik Észak-Koreában. Mellette szól az is, hogy Kim Dzsongun összes gyereke 18 év alatt van, így ők nem lennének alkalmasak a tisztség betöltésére, a család többi férfitagját pedig vagy kivégezték, vagy pedig háttérbe szorították.

VANNAK AZONBAN OLYAN TÉNYEZŐK IS, AMELYEK HALVÁNYÍTJÁK A DIKTÁTOR-HÚG ESÉLYEIT, EZEK KÖZÉ SOROLHATÓ A NEME ÉS A KORA IS. EMELLETT AHHOZ, HOGY VALAKI VALÓBAN VASMAROKKAL TUDJA IRÁNYÍTANI ÉSZAK-KOREÁT, BEFOLYÁSÁT HÁROM FONTOSTERÜLETRE IS KI KELL TERJESZTENIE: A PÁRTRA, A HADSEREGRE ÉS A NÉPRE.

Kim Jodzsong korábban csak a pártban jutott fontos pozícióhoz, emellett az észak-koreai lakosság is egyelőre inkább csak ismerkedik a személyével, így még nagyon korai lenne megítélni azt, hogy valóban őt szánják-e bátyja utódjának; az viszont jelzésértékű, hogy már a hadsereggel kapcsolatos feladatokban is befolyással rendelkezik.

