Friss tanulmány bizonyítja: két dolgon múlik, milyen magas az ellenanyagszintünk az oltás után

Egy friss tanulmány szerint két dolog, a nem és a kor határozza meg döntően azt, hogy milyen magas ellenanyagszintet eredményez a szervezetben a Pfizer/BioNTech két vakcinája. Kiderült az is, hogy hat hónap után gyorsan csökken az antitestek száma mindkét nemnél és minden korcsoportban, így nagyon fontossá válik az emlékeztető oltás felvétele.

A Texasi Biomedikai Kutatóintézet az olaszországi Veronai Egyetemmel működött együtt annak a tanulmánynak az elkészítésében, amelynek egyik legfontosabb megállapítása, hogy két Pfizer-vakcina után

az antitestek értéke magasabb a nők és a gyermekek esetében, mint a férfiaknál és a 65 év felettieknél.

A kutatók azt találtál, hogy az antitestek száma közel kétszer magasabb volt a 65 évnél fiatalabb oltottak körében, mint azon 65 év felettieknél, akik szintén felvették az amerikai gyártó mindkét oltását - írja az UK Today News.

Az anyag elkészítése során 787 olaszországi egészségügyi dolgozót vizsgáltak, akik 21 és 75 év közöttiek voltak és két adag Pfizer-vakcinát kaptak. A kutatók megmérték a vizsgálati alanyok ellenanyagszintjét az oltás előtt, a második oltás után, valamint egy, három és hat hónappal a második oltást követően.

A most közzétett tanulmányból az is kiderült, hogy az antitestszám csupán 6 hónap leforgása alatt legalább 50 százalékkal csökkent minden vizsgált oltott esetében, kortól és nemtől függetlenül.

Brandon Michael Henry, a Texasi Biomedikai Kutatóintézet kutatója a vizsgálati eredmények alapján kijelentette,

tanulmányunk bebizonyította, hogy minden felnőtt számára kiemelten fontos lesz az emlékeztető oltás beadása az antitestszám megfelelő szinten tartása érdekében, hogy továbbra is hatékony immunválaszt tudjanak kialakítani a Covid-19 fertőzéssel szemben.

A kutatás társvezetője ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az ellenanyagszint gyors csökkenése nem azt jelenti, hogy az alkalmazott vakcina ne lenne hatékony a koronavírussal szemben.

A kutatócsoport elmélete szerint a nemek közti különbség elsősorban a szervezetben lévő hormonoknak, férfiak esetében konkrétan a tesztoszteronnak köszönhető.

A tesztoszteron ugyanis „elnyomja” az immunrendszert, míg a női ösztrogén hormonok felerősítik az immunválaszt. A nők esetében a két X kromoszóma is segíthet az immunaktivitás fokozásában az elméletük szerint.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a most közzétett tanulmány éppen akkor jelent meg, amikor egy új szupervariáns, az omikron valódi aggodalmat okoz a világban, mivel egyelőre nem lehet pontosan tudni, mennyire lesznek hatékonyak a már forgalomban lévő vakcinák vele szemben. Ezért több vakcina-gyártó is arra figyelmeztetett már, hogy könnyen lehet, emlékeztető oltásra lesz szükség az új variáns megfékezése, a betegség elkerülése érdekében.

