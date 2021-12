Országos lezárás jön az oltatlanok számára Németországban

A várakozásoknak megfelelően Németország erőteljes korlátozó intézkedések bevezetéséről döntött országos szinten, az oltalanokra vonatkozóan. Angela Merkel kancellárként az utolsó sajtótájékoztatóján jelentette be a nagyobb lezárásokat Olaf Scholz új kancellárral közösen.

Döntöttek a német vezetők

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében Németország megtiltja a nem oltott emberek számára a hozzáférést több szolgáltatás hozzáféréséhez.

Ezt Angela Merkel leköszönő kancellár jelentette be Olaf Scholz hamarosan kinevezendő kancellárral közösen, miután egyeztetést folytatott az aktuális járványügyi folyamatokról 16 regionális miniszterelnökkel.

Ennek értelmében csak az oltottak vagy gyógyult embereket engedik be az éttermekbe, színházakba. A nem oltott emberek csak az alapvető szolgáltatások igénybevételét vehetik igénybe, így például mehetnek szupermarketbe és gyógyszertárakba bevásárolni.

Az új intézkedések közé sorolhat a nem oltott személyek számára bevezetett szigorúbb kapcsolattartási szabályok, a szórakozóhelyek bezárása a magas fertőzési arányú helyeken, valamint a nyilvános tömegrendezvények nézőszámának szigorú korlátozása.

Jön a kötelező oltás

A döntéshozók egyúttal elfogadták a kötelező oltás tervét, a parlament alsó háza hamarosan szavazhat is a kérdésről.

Ha a képviselők is megszavazzák a kötelező oltást, akkor február elsejétől vezetnék be. A Bloomberg előrevetíti, hogy az oltást elutasítók erős tiltakozása biztosra vehető, ahogyan az történt Ausztriában is legutóbb.

A tervek szerint az év végéig 30 millió oltást adnának be Európa legnagyobb gazdaságában, ide értve az emlékeztető oltásokat is. Az új tervek között szerepel az is, hogy bővítsék azoknak a körét, akik beadhatják a védőoltásokat. Drogériákban és egyéb egészségügyi intézményekben dolgozó képzett alkalmazottak bevonását tervezik.

Nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk - értékelte a helyzetet a szociáldemokrata Scholz. Arra is kitért, hogy bár nagyon sok állampolgárt oltottak be, nem elég ahhoz, hogy megakadályozzák az újabb fertőzési hullámot. Akik eddig még nem oltatták be magukat, meg kell tenniük, ez az én nagyon sürgető személyes felhívásom - mondta.

A mostani megállapodás országos szintűvé teszi a lezárásokat, mint ismert, korábban már néhány magas fertőzési régióban, így például Bajorországban és Szászországban már alkalmaztak nagyobb szigort.

Miért van szükség ezekre a lépésekre?

Ebben a podcast adásunkban beszéltünk arról részletesen, hogy miért is van szükség újabb korlátozásokra több európai országban is a járvány miatt.

Németország egyébként más nyugat-európai országokhoz képest le van maradva az átoltottság arányában. A teljes lakosság 71,2%-a kapta meg az első dózist, míg a második dózisban 68,4%-uk részesült eddig. (Az uniós átlagnál ez minimálisan ugyan jobb.)

Közben a legnagyobb európai gazdaságokkal összevetve, a negyedik hullám Németországban nagyon komoly méretűre növekedett.

A Bloomberg hírügynökség értékelése szerint a szeptember végi választások után lezajlott hatalomváltás lelassította a kormány válaszát a járvány ellen. Már előre látható volt a kórházak telítődése, de a döntéshozók vonakodtak határozott korlátozásokat bevezetni.

Az elmúlt napokban már jobb hírek is érkeztek a német járványhelyzetről, a fertőzési ráta például már a harmadik napja csökkent, az egészségügyi szakértők azonban arra figyelmeztettek, hogy a helyzet továbbra is súlyos. Enyhülést látunk, de túlságosan magas szinten - mondta Merkel kancellárként tartott utolsó sajtótájékoztatóján.

Címlapkép: Olaf Scholz ügyvezető német alkancellár és pénzügyminiszter (b) és Angela Merkel ügyvezető német kancellár a koronavírus-járvány elleni új intézkedésekről szóló vitára érkezik a német parlament, a Bundestag üléstermébe 2021. november 18-án.