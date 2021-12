"Ha van vakcina, a gyermekeknek emberi joguk, hogy ne kelljen kipróbálniuk egy betegséget"

Portfolio 2021. december 12. 08:58

„Ha van hatékony védőoltás, akkor a gyerekeknek is emberi joguk, hogy ne kelljen kipróbálniuk egy betegséget, ha el is kerülhetik” - mondta Mészner Zsófia főorvos, Spirit FM műsorában. A főorvos azt is elárulta, hogy most is van gyermek lélegeztetőgépen Magyarországon.