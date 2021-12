Új front nyílhat a kormány és a kiskerláncok háborújában

Új frontot nyithat és új érvkészletet adhat a kormány kezébe az a terv, amely szerint a kiskerláncoknak a lejárat előtti élelmiszereket az államnak kellene adniuk. Az egyelőre sajtóhír szintjén létező elképzelés valós problémára reagál ugyan, ám arról éppen a kiskereskedelem tehet a legkevésbé.

A hazai kiskereskedelem piaci részesedésének hangsúlyozása helyett az élelmiszerpazarlás és a klímacélok állhatnak a kommunikáció fókuszában a Telex által megszellőztetett új elképzelés mögött. Az értesülés szerint a kormány arra készül, hogy adóemeléssel sújtja a kiskerláncokat és kötelezővé teszi számukra, hogy ingyen beszolgáltassák a 48 órán belül lejáró élelmiszereket az államnak. Az elképzelés több ponton sem életszerű, de az élelmiszer pocsékolása elleni küzdelem könnyen illeszthető akár környezetvédelmi retorikába is.

Egyharmad megy a kukába

A lejárat előtti élelmiszerek beszolgáltatása mögött hivatkozási alapként az élelmiszerpazarlás áll, amely globálisan is súlyos probléma, és az Európai Unió különböző döntéshozó szervei is több alkalommal tettek óvatos kísérleteket a visszaszorítására.

Világszerte különböző okokból, de rengeteg élelmiszert dobnak ki felhasználás helyett, szakértők szerint a megtermelt táplálék akár 30-40 százaléka is veszendőbe megy.

Tévedés azt hinni ugyanakkor, hogy csak a jólét és a hanyagság a pazarlás oka, sok múlik a termelés és feldolgozás infrastruktúráján is.

Az ENSZ Élelmezési Szervezetének (FAO) korábbi években a témában közölt jelentései szerint legalább az élelmiszerek harmada kárba vész globális szinten.

A fő ok a fejlett országokban a könnyelműség és a pazarlás, a fejlődő vagy kifejezetten szegény országokban pedig a feldolgozás, a tárolás és szállítás fejletlensége.

Míg tehát kissé leegyszerűsítve a gazdag országokban a háztartásokban kerül a kukába a legtöbb élelmiszer, addig a lemaradó térségekben, például Afrikában gyakran azelőtt romlik meg az élelmiszer, hogy eljutna a fogyasztóhoz: a nem megfelelő hűtési lánc, a gyenge raktározási színvonal okozza a termékek tönkremenetelét.

A klímakártya is előjöhet

A kérdés nem csak morális és népélelmezési okokból jelentős, hanem a klímacélok miatt is.

A megtermelt, majd el nem fogyasztott élelmiszer nem csak az éhezés miatt aggályos, hanem rengeteg széndioxid-kibocsátással is jár.

A mostani rendelkezésről szóló, várhatóan hamar kialakuló nemzetközi vitákban vélhetően a kormányzati érvelés kitér majd erre is.

Az élelmiszerpazarlásról ugyanakkor a legkevésbé a kereskedelem tehet. Sőt, a lejárat-közeli élelmiszerek árcsökkentése elterjedt gyakorlattá vált a hazai kereskedelemben, és mindennapos a nagy láncoknál is az aznapi lejáratú élelmiszerek 30-50 százalékos, vagy akár még nagyobb mértékű kedvezmény mellett történő árusítása is. Sőt, már Budapesten is van olyan kisebb kereskedelmi szereplő, amely kifejezetten a lejárat-közeli termékek összegyűjtésére és nagy, akár 50-80 százalékos kedvezmények melletti értékesítésére szakosodott.

Erre részben magyarázatul szolgál a minőségmegőrzési és a fogyaszthatósági idő eltérése is.

A vásárlók tudatában gyakran összemosódó két fogalom jelentősen eltérő kategóriákat takar. Már az Európai Bizottság is rámutatott korábban arra, hogy a lejárt minőségmegőrzési idő nemritkán még sokáig fogyasztható termékeket takar, az erre vonatkozó szabályozás módosítása, valamint széleskörű edukáció pedig jelentősen mérsékelhetné az élelmiszerpazarlást Európában.

