Az EU kész példátlan intézkedéseket bevezetni Oroszországgal szemben

Az Európai Unió készen áll arra, hogy fokozza a szankciókat, továbbá példátlan intézkedéseket vezessen be Oroszoroszággal szemben, amennyiben Moszkva további agressziót tanúsít Ukrajna ellen – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.

Az elnök a csütörtökön kezdődő egynapos EU-csúcs előkészítését tárgyaló vitában elmondta: az Európai Unió szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal a szankciós lehetőségek kidolgozásában, amelyek túlmutatnak az Oroszország pénzügyi és gazdasági tevékenységét célzó büntetőintézkedéseken, és az energetikai ágazatot, a kettős felhasználású termékeket, illetve a védelmi ágazatot is érintenék.

A további agresszióra adott válaszunk a meglévő szankciók erőteljes fokozása és kiterjesztése lehet. Természetesen készen állunk további, példátlan intézkedésekre, amelyek súlyos következményekkel járnak Oroszország számára

– jelentette ki.

Von der Leyen hangsúlyozta: az EU továbbra is kiáll Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Moszkva nyílt kísérletet folytat az EU-barát moldovai kormány megfélemlítésére is, azáltal, hogy csökkenti a gázszállítást az energiaválság közepette.

Meg kell védeni a társadalmakat és a demokráciákat az ilyen cinikus geopolitikai hatalmi játszmáktól

– húzta alá. Hozzátette: az Unió jó kapcsolatokat akar Oroszországgal, de ez elsősorban a moszkvai vezetés viselkedésétől függ.

Az elnök a járványhelyzettel kapcsolatban kijelentette: a koronavírus erősen fertőző omikron változata január közepére dominánssá válik Európában, míg a jelenlegi új fertőzések a delta változatnak tulajdoníthatók. Elmondta, hogy körülbelül száz napra lesz szükség, az omikron ellen is védelmet nyújtó kiigazított vakcina előállítására, de megerősítette, hogy Európa mostanra már sokkal jobban felkészült a járvány leküzdésére.

Több mint 300 millió embert oltottak be az EU-ban, 62 millióan vették fel a harmadik oltást, ez tekinthető eddig a leghatékonyabb védelemnek az omikron variáns ellen – tette hozzá.

Címlapkép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédet mond az Európai Parlament 2021. december 15-i ülésén a törvényhozás strasbourgi üléstermében. MTI/AP/EPA pool/Julien Warnand