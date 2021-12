A WHO már a második oltáshoz is javasolja, hogy keverjük a vakcinákat

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtök este kiadott átmeneti ajánlásában kiállt a különböző gyártók által készített vakcinák alkalmazása mellett a második és a harmadik oltás során is - írja a Reuters.

A hozzáférhetőség függvényében a Pfizer és a Moderna mRNS-vakcinái az elsőre beadott AstraZeneca vakcinája után használhatók a további oltásokra, és ez is fordítva is igaz - derül ki a WHO jelentéséből. Ezen felül az AstraZeneca és a két mRNS vakcinák is használhatók a Sinopharm elölt vírust alkalmazó vakcinája után.

Az ajánlás azután jön, hogy a múlt héten napvilágot látott egy tanulmány, amely szerint a Pfizer és az AstraZeneca vakcinájának első adagja után beadott Moderna oltás kilenc hét után jelentősebb immunvédelmet biztosított.

A WHO ugyanakkor hozzáteszi, hogy a vakcinakeverés során figyelemmel kell lenni a vakcinakínálatra, az elérhetőségre, és a vakcinák adta előnyökre és kockázatokra (a különféle vakcinák ritka mellékhatásai eltérő súlyosságúak).

Az ajánlást felülvizsgálják, amint több adat érkezik a tapasztalatokról.

Már több országban is elkezdték keverni a vakcinákat, így Magyarországon is többféle vakcina választható aszerint, hogy milyen oltást kaptunk korábban (de a keverés egyelőre csak a harmadik oltásoknál lehetséges). Harmadik oltásként a legtöbb európai országban mRNS vakcinákat adnak attól függetlenül, hogy milyen oltással történt az első két immunizáció.

Címlapkép: Getty Images