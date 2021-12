Izraeliekre lőttek palesztin fegyveresek, egy ember meghalt

Palesztin szélsőségesek rálőttek gépkocsival utazó izraeliekre csütörtökön Ciszjordánia északi részén, egy ember halálát okozva, másik kettőt pedig megsebesítve - közölte Beni Ganz izraeli védelmi miniszter, aki ígéretet tett arra, hogy újabb katonákat és rendőröket vezényelnek Ciszjordániába az erőszak megelőzésére.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

"A biztonsági erők elcsípik majd az elkövetőt" - fogalmazott Ganz újságíróknak. A halálos áldozat egy húsz év körüli férfi. Nem halt meg azonnal, egy mentőorvos megpróbálta újraéleszteni, de nem sikerült. A hadsereg arról számolt be, hogy megkezdte a sebesültek ellátását, és hajtóvadászatot indított a tettesek után.

Az eset Homes zsidó telep mellett történt az Izrael által megszállt Ciszjordániában az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint. A francia AFP hírügynökség viszont Savei Somron zsidó telepet említette helyszínként. Homes volt az egyik olyan ciszjordániai zsidó telep a négy közül, amelyet az izraeli hadsereg kiürített, amikor 2005-ben kivonult a Gázai-övezetből. Az izraeli média szerint azonban zsidó telepesek még mindig járnak oda a környező telepekről.

A Gázai-övezetet irányító Hamász palesztin szélsőséges szervezet üdvözölte a csütörtöki támadást, de nem azonosította magát elkövetőként.

Kelet-Jeruzsálemben és Ciszjordániában rendszeres az erőszak izraeliek és palesztinok között, az utóbbi időben azonban az erőszakos cselekmények megszaporodtak.

A világ zsidó közösségeit hírekkel ellátó, New York-i székhelyű Jewish Telegraphic Agency (JTA) nonprofit hírügynökség egyik szerdai jelentése éppen azt összegezte, hogy az idén csaknem 50 százalékkal megnőtt a zsidó telepesek által palesztinok ellen elkövetett támadások száma. A JTA a The Times of Israel című izraeli lapot idézte, a lap pedig az izraeli belbiztonsági szolgálat, a Sin Bet adataira hivatkozott.

A Háárec című izraeli lap szerint az idén telepesek 135 esetben támadtak meg palesztinokat kővel, míg 2019-ben csak 90 erőszakos támadást követtek el.

A The Times of Israel csütörtöki száma Jair Lapid izraeli külügyminisztert idézte, aki az amerikai Atlantic című folyóiratban megjelent interjújában a zsidó telepesek erőszakos cselekményeit minősítette. "Folt Izraelen" - fogalmazott Lapid, és zéró toleranciát ígért a telepesek szélsőségesei ellen.

Címlapkép: Getty Images