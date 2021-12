Egyre kevesebb ember tud elmenekülni Észak-Koreából

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Aktivisták szerint egy tipikus negyedévben akár több száz disszidens is érkezhet, Kim Dzsongun azonban már a koronavírus-járvány előtt erőteljesebb ellenőrzést vezetett be, és Kínát is arra sürgette, hogy szigorítsa az intézkedéseket a határ saját oldalán is. A koronavírus-járvány miatt azonban még nagyobb bezárkózás következett be, mint korábban.

A Kim Dzsongun uralma elől megszökők beszámolói szerint a vezető keveset tett azért, hogy javítsa az észak-koreaiak életkörülményeit. Az egyesítési minisztérium minapi jelentése ugyanakkor azt közölte, hogy Kim gazdasági reformokat is bevezetett, melyek következtében a magánszektor megelőzte az állami szektort. A külföldi szankciók, majd a járvány miatti lezárások miatt azonban a gazdaság megrendült, amit még a diktátor is kénytelen volt beismerni.

Rendszerszerű reformok ugyanakkor nem történtek, Kim pedig többek között a külföldi sajtóval szemben is szigorításokat vezetett be. Ugyancsak szigorúbban lépnek fel a dél-koreai popzenével, a K-poppal szemben: egy szerdai jelentés szerint már hét embert végeztek ki ilyen tartalmú videók nézése vagy terjesztése miatt.

Az állami propagandamédia szerint Észak-Korea összeomlana, ha hagyná, hogy ilyen külföldi befolyás érvényesüljön.

Címlapkép: Megemlékezés Kim Dzsongil halálának 10 éves évfordulójáról Phenjanban. Forrás: Getty Images