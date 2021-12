Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC: teszten az ultragazdag családok elektromos autója

A Mercedes-Benz rohamléptekben dolgozza le hátrányát az elektromos autózásban és minden esélye megvan arra, hogy megerősödve kerüljön ki az autóiparban zajló totális átalakulásból. A német prémiumautógyártó menedzsmentje ugyanis megértette, mi kell egy tartósan fenntartható üzleti modell kialakításához és képes arra, hogy sikeresen lavírozzon a fájdalmas üzleti döntések és a szigorú tulajdonosi elvárások között. Ezekre a kijelentésekre az élő bizonyíték a Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC, az ultragazdag családok ideális elektromos autója, amellyel még nem rántják ki a talajt a belsőégésű motorokkal szerelt S-osztály alól a németek.

Őszinte leszek, teljesen biztos vagyok abban, hogy a globális autóiparban zajló konszolidációnak az előttünk álló 10 évben patinás, nagy múltú autógyártók is áldozatául esnek majd az Egyesült Államoktól Japánig. Ezek a gyártók arra kényszerülnek majd, hogy más iparágon belüli, vagy azon kívüli szereplőkkel összebútorozzanak a túlélésük érdekében, másodhegedűs szerepet vállalva. A Daimler és a cégcsoport zászlóshajója, a Mercedes-Benz viszont azon kevés szereplő közé tartozhat, amely megerősödve kerülhet ki az autóipar totális átalakulásából egészen egyszerűen azért, mert a menedzsmentje megértette, miről szól az előttünk álló évtized és szemlátomást képesek a fájdalmas üzleti döntések és a kőkemény tulajdonosi elvárások között lavírozni. És pontosan ezek a képességek azok, amelyek ideális célponttá teszik a Daimlert egy olyan ország számára, mint Kína, amely hatalmas ambíciókkal rendelkezik az elektromos autózás területén, de ez egy másik történet.

A Daimler érezhetően ritmust váltott, őrült pénzeket elégetve rohamléptekben dolgozza le hátrányát az elektromos autózásban, ami nem véletlen. A tavaly meghirdetett hosszú távú stratégia sikere, a kitűzött célok elérése szempontjából ugyanis kiemelten fontos az elektromobilitásra történő minél gyorsabb átállás. A vállalat a tervek szerint 20 elektromos és 25 plug-in hibrid modellt dob majd piacra 2030-ig. A tisztán elektromos meghajtású modellek közül a kompakt EQA, a középkategóriás EQC SUV és az EQV személyszállító már jó ideje elérhető a szalonokban, ahogy rendelhető már a Kecskeméten gyártott EQB is.

Az elmúlt időszak modelloffenzívájának legnagyobb dobása viszont minden kétséget kizáróan a Mercedes-Benz EQS. Az általunk egy héten és több mint 1600 kilométeren át tesztelt modellel a vállalat egyértelművé teszi, hogyan is képzeli el az elektromos autózásra épülő jövőjét, amelyben a minél magasabb értékesítési darabszámok hajhászása helyett a nyereségesebb működés és a valóban nagyon tehetős vásárlók igényeinek legmesszemenőbb kielégítése kapja a főszerepet.

Amikor elektromos autóról van szó, alapvetően mindenkit három dolog érdekel: az adott modell mekkora hatótávolság megtételére képes egyszeri töltéssel, mekkora és milyen akkumulátor biztosítja az energiát az utak során és ezt az energiaforrást mennyi idő alatt, milyen gyorsan lehet feltölteni. Mindez különösen fontos egy olyan autó esetében, amely a prémiumszedánok között versenyez majd, hiszen a szegmens tagjait előszeretettel vásárolják rendszeres és hosszú utak megtételéhez.

Vélhetően a fenti szempont, valamint az örök rivalizálás is fontos szerepet játszott abban, hogy a Daimler mérnökei egy hatalmas, közel 108 kWh-s akkumulátort pakoltak az EQS padlólemezébe, amely a gyártó ígérete szerint ideális körülmények között közel 700 kilométer megtételét is lehetővé teszi ennél a változatnál. Arról, hogy télen, zordabb időjárás és fagypont közeli külső hőmérséklet mellett ehhez képest mi a valóság, hamarosan. Az új modell egy szerényebb, 90 kWh-s akkumulátorral is rendelhető, amely egyetlen feltöltéssel mintegy 640 kilométer megtételére képes WLTP-ciklus szerint.

A nagyobbik akkumulátorcsomag 12 darab, egyenként 9 kWh-s modulból épül fel, amelyekben NCM 811 prizmás lítiumion-cellák találhatók. Utóbbi jelölés azt mutatja meg, hogy nikkelt, mangánt és kobaltot 8:1:1 arányban tartalmaznak a cellák, amely azért lényeges, mert a kifejezetten drága kobalt csak 10 százalékos részarányt képvisel a cellán belül. A Daimler nagyon büszke arra, hogy az akkumulátorokat, amelyekre 10 év vagy 250 ezer kilométer kapacitásgaranciát vállal, saját maga gyártja hedelfingeni üzemében. A mintegy 16 500 négyzetméteres termelési és logisztikai egységben az ipar 4.0 megoldásai meghatározó szerepet játszanak az energiaforrás előállításában. Azt ugyanakkor muszáj hozzátenni, hogy a német prémiumautó-gyártó még mindig nem maga gyártja az akkumulátorok előállításához szükséges cellákat, azokat különböző ázsiai beszállítóktól kénytelen megvásárolni.

A futurisztikus képen a Mercedes-Benz EQS hajtáslánca látható.

Az EQS 580 4MATIC két elektromotorral és összkerékhajtással került az utakra, az erőforrások együttes teljesítménye 523 lóerő, míg a rendszer maximális forgatónyomatéka 855 newtonméter. Ez a hajtásrendszer kicsivel több, mint 4 másodperc alatt katapultálja a közel 2,6 tonnás járművet álló helyzetből 100-as tempóra. Ez a kunszt egészen szürreális élményt ad az EQS-ben utazóknak, ahogy az országúti, vagy autópályás kigyorsítások is teljesen valószerűtlennek tűnnek. Érdemes néhány szót ejteni a lassításról és megállásról is, a német mérnökök ugyanis egészen érdekesen állították be a fékpedált, a teszt során többször is előfordult, hogy fékezésre nem úgy reagált az EQS, ahogy vártuk volna. Ahhoz, hogy hirtelen megállítsuk az autót, sokkal mélyebbre kellett nyomnunk a fékpedált, mint amit elsőre gondoltunk.

A másik, rendkívül kellemes meglepetést a futómű szállította. Itt nem a Mercedesektől megszokott tökéletes rugózásra gondolunk, hanem arra, ahogy az autó, a futómű reagál a legfinomabb kormánymozdításokra, ahogy és amilyen íveken lehet az EQS-el autózni. Ezen a téren a Mercedes-Benz modellje inkább kelti egy jól eltalált roadster benyomását, mint egy luxuslimuzinét, ami nagyon komoly mérnöki bravúr. Körülbelül két nap kellett, mire az én agyam megszokta, hogy ne olyan ívekben kanyarodjak, mintha egy tankhajót vezetnék, hanem mint egy kompakt autót. Az iménti sorok persze túlzóak, de csak így lehet visszaadni azt a brutális különbséget, ami az autó mérete és kezelhetősége között húzódik, abszolút pozitív értelemben. Abban, hogy az EQS mindig valóságos kezesbárányként viselkedik, fontos szerepet játszik az is, hogy a szériafelszereltséghez tartozó hátsótengely kormányzás 4,5°-os elfordulási szöggel biztosítja a praktikus és dinamikus kezelhetőséget. Ha valakinek ez kevés lenne, az opcionálisan kérheti, hogy a hátsótengely 10°-os elfordulásra is képes legyen. Ezáltal a fordulókör 10,9 méterre csökken, amely megegyezik egy kompakt autó fordulókörével. A nagyobb elfordulást biztosító extra később OTA (Over The Air) frissítésen keresztül is aktiválható.

Az EQS négy (Eco, Comfort, Sport és Individual, vagyis személyre szabott) menetprogramot kínál a sofőrnek. Mi leginkább Eco és Comfort módban autóztunk, amelyek elősegítik az energiatakarékos felhasználást, a vitorlázás mellett akár egypedálos vezetésre is lehetőség van – az összkerékhajtású kivitelek akár 290 kW-os rekuperációra is képesek, amely 0,3 m/s2-es lassítást jelenthet. A Mercedes-Benz által kínált Eco Assist pedig segít rendkívül hatékonyan kihasználni ezt a tulajdonságot: például a távolban várakozó járműveket észlelve, időben megkezdi a lassítást, növelve ezzel a visszanyerhető energia mennyiségét, valamint csökkentve az üzemi fék használatát. Az egyes módokban természetesen változik a menetpedál érzékenysége: ami a legérdekesebb volt számunkra az az Eco mód beállítása. Edzésben lévők simán tarthatnak lábnapot, ha Eco módban akarnak autópályán autózni, durván 100-as tempó felett szó szerint megterhelő a további gyorsítás, a magasabb tempó elérése. A helyzetet a tempomat aktiválásával és a kormányon elhelyezett vezérlővel történő sebességállítással lehet orvosolni.

Hyperscreen: kijelzőorgia, amely eladja az autót

Túlzás nélkül mondhatjuk, a tesztelt EQS belső terének kialakítása szemet gyönyörködtető, amelyet a letisztult és jövőbemutató műszerfal tesz igazán izgalmassá és egyedivé.

Az MBUX Hyperscreen készítése során a Mercedes-Benz mérnökei több képernyőt vontak össze, amelyek együttesen egy 141 centiméter széles ívelt és karcálló képernyőt alkotnak. Az összesen 2432 négyzetcentiméternyi felületet speciális eljárással, három dimenzióban, durván 650 Celsius-fokos hőmérsékleten alakították ki. Ez a folyamat teszi lehetővé, hogy az ívelt felület torzításmentes látványt biztosítson, függetlenül a betekintés szögétől. Az MBUX Hyperscreen annyira erős vizuális élményt nyújt, hogy többen is megjegyezték, hogy után rossz érzés volt ránézniük a mobiltelefonjuk képernyőjére.

A műszerfal annyira ki- és el van találva, hogy önmagában képes kompenzálni az EQS külső, megosztó dizájnját és véleményünk szerint érdemben hozzájárulhat ahhoz, hogy a tehetős vásárlók kinyissák pénztárcájukat.

A különleges műszerfal villámgyors működését 8 magos processzor, 24 gigabájt kapacitású RAM és 46,4 GB/s sávszélesség biztosítja. Nevetségesnek tűnhet, de az előző mondatból két szót emelnénk ki: „villámgyors” és „működését”. Triviálisnak tűnhet az, hogy a kezelőfelület gyorsan és megbízhatóan működik egy elektromos autóban, de egyáltalán nem az. Az utóbbi hónapokban több olyan járműben ültem, köztük prémium gyártó modelljében is, ahol a kezelőfelület lassan reagált az érintésre.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a még teljesebb felhasználói élmény érdekében az MBUX Hyperscreen központi és utas oldali érintőképernyője érezhető haptikus visszajelzést nyújt, amely a mechanikus kapcsolók érzetét kelti. Ráadásul, ha erősebben nyomunk a képernyőre, azzal másféle parancsot adhatunk ki, még könnyebbé téve ezzel az egyes funkciók elérést.

Váli-völgy-Bécs és többnapos túra télen?!

Bevallom, mikor kiderült, hogy tél elején kerül sor a Mercedes-Benz EQS hazai bemutatójára és a tesztvezetésekre, két dolog futott át az agyamon:

ezt most vagy nagyon benézte a Mercedes, vagy piszok magabiztosak az új modelljüket illetően.

A tél ugyanis a hatótávolság nagy ellensége: a hideg levegő magasabb közegellenállása, a téli abroncsok nagyobb gördülési ellenállása, az utastér folyamatos fűtése és a különböző elektronikai megoldások rendszeres használata zabálja az energiát és érdemben csökkenti a megtehető kilométerek számát. A decemberi nulla fok körüli külső hőmérséklet pedig a lítium-ion akkumulátorok működésére van kedvezőtlen hatással. Ezekről az alkatrészekről ugyanis általánosságban elmondható, hogy szobahőmérsékleten képesek a legjobb teljesítményt nyújtani, legyen szó az energia leadásáról vagy éppen annak felvételéről.

Mindezek tudatában a teszthétre két nagyobb túrát is beterveztem, mert kíváncsi voltam arra, hogy az ideálistól sokkal rosszabb körülmények között mire képes a valóságban az EQS.

Az első hosszabb utunk a Váli-völgyből vezetett a bécsi Práterhez, a 230 kilométeres szakasz durván megfelel egy Budapest-Bécs távolságnak (243 kilométer). Ennek a túrának az volt a célja, hogy megnézzük, mekkora hatótávolságunk marad, ha a jármű által mért 130 km/h-s sebességgel és számunkra ideális, 23 fokos belső hőmérséklettel akarunk kijutni az osztrák fővárosba. A rendszer 100%-os töltöttség mellett 535 kilométeres hatótávolságot jelzett ki induláskor, amelyből a megérkezésünkkor 208 becsült megtehető kilométer maradt. Az ECO menetprogramot és tempomatot használva, rendkívül esős időben, átlagosan 7 fokos külső hőmérséklet mellett abszolváltuk a kiutazást.

A második nagyobb mérésünk több szakaszból és több napból adódott össze, arra voltunk kíváncsiak, hogy egyszeri 100%-os feltöltéssel hány kilométer megtételére vagyunk képesek úgy az autóval, hogy szigorúan tartjuk magunkat ahhoz, hogy nem lépjük át az óra szerinti 110-es tempót (GPS alapján 106 km/h-s sebességet), amit egyetlen alkalmat leszámítva sikerült is tartanunk. Itt az esőt és egy-két fokot leszámítva a fentivel megegyező beállítások és körülmények között autóztunk, azzal a lényeges különbséggel, hogy mivel vidéken voltunk, otthoni töltő és fűtött garázs híján az akkumulátor indulásokkor nagyobb igénybevételnek volt kitéve. Balatonkeresztúron a rendszer 100%-os töltöttség mellett 426 kilométeres becsült hatótávolságot jelzett ki induláskor. Ebből 47 kilométer maradt, mire több nap után leparkoltunk a Váli-völgyben úgy, hogy előtt 419 kilométert autóztunk a fentebb leírtak szerint.

Bár a Mercedes-Benz EQS hatótávolsága a méréseink során elmaradt az ideális tesztkörülmények alapján megadott gyári értékektől, egyáltalán nem okozott csalódást.

Az a tény, hogy tél elején kényelmesen kiroboghatunk akár Bécsbe is, vagy lenyomhatunk egy közel 470 kilométeres Balaton-Pécs-Balaton-Budapest túrát a családdal, több mint meggyőző a felhasználás szempontjából.

Arról nem is beszélve, hogy az iménti adattal és az akkumulátor méretével kalkulálva durván 23 kWh-s fogyasztás adódott 100 kilométerre vetítve.

Egy év ingyenes töltés az EQS tulajdonosainak

Természetesen nem maradhatnak ki a tesztből a töltéssel kapcsolatos tapasztalatok sem. Az EQS szériatartozékként 11 kW-os fedélzeti töltővel került piacra, de opcionálisan rendelhető hozzá 22 kW-os berendezés is. Az otthoni, munkahelyi töltés a gyártó által kínált 11 kW-os Wallbox segítségével 10 óra, míg 22 kW-os Wallboxot használatával 5 óra. A gyártó által megadott adatok szerint a 400V-os architektúra akár 200 kW-os töltésre is lehetőséget ad, amivel az akkumulátor csupán 31 perc alatt feltölthető 10-ről 80 százalékra, vagyis 5 perc alatt akár 100 kilométer hatótávolság is vételezhető ideális körülmények között.

A teszt során mi sportot űztünk abból, hogy kizárólag az Ionity töltőhálózatát használva töltsük az autót.

Az ok nagyon prózai volt, az Ionity Unlimitednek köszönhetően az EQS minden európai vásárlója egy éven keresztül ingyenesen használhatja a gyorstöltőállomás hálózatát, amelynek segítségével rendkívül gyorsan fel tudtuk tölteni az akkumulátort a kívánt szintre. Az egy éves ingyenes időszak lejárta után viszont mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki az Ionity oszlopain töltene, a jelenlegi díjszabás szerint kedvezmény nélkül 1 kWh energia 280 forintba, kedvezménnyel pedig 105 forintba kerül.

A közel 420 kilométeres túránk végén például a 8 százalékos töltöttségi szintről kicsivel kevesebb, mint 35 perc kellett a 80 százalékos töltöttség eléréséhez.

Azonban fontos megjegyezni azt is, hogy a gyártó által megadott 200 kW-os teljesítménnyel egyszer sem tudtunk tölteni az Ionity töltőpontjain. A látott, rögzített legmagasabb érték 156 kW volt.

Ahogy azt is ki kell emelni a töltésekkel kapcsolatban, hogy a Plug&Charge funkció rendkívül kényelmes töltést biztosít a modell felhasználóinak: az ezzel kompatibilis töltőoszlopokon ugyanis a töltés azonnal elindul a kábel csatlakoztatását követően.

Ilyen sem volt még: valaki jobban vigyázott a tesztautóra, mint én

Az EQS-ben több, mint 350 érzékelő gondoskodik a megfelelő észlelésről, legyen szó távolságokról, sebességről, gyorsulásról, fényviszonyokról, csapadékról és hőmérsékletről, vagy akár az ülések foglaltságáról. A rendszer az érkező információkat villámgyorsan feldolgozza és döntéseket hoz. Természetesen nem hiányozhat a repertoárból a mesterséges intelligencia sem, amelynek alkalmazásával az MBUX rendszer többek között képes arra is, hogy proaktívan ajánlja a felhasználók számára a megfelelő szolgáltatást a megfelelő időben. Ehhez a felhasználó viselkedését és a környezetet is figyelembe veszi, a betanult folyamatokat pedig folyamatosan optimalizálja.

Az EQS-be belezsúfolt számtalan biztonsági funkció és vezetéstámogató rendszer elképesztően jó szolgálatot tesz az utak során és garantálja az autóban utazók biztonságát minden helyzetben.

Néha egészen komikus szituációk is kialakultak a túlbuzgó rendszerek miatt: az aktív sávtartó- és kormányzásasszisztenssel harcolni kellett a kormányért, ha autópályán a sáv legszélén autóztunk volna, mert a rendszerek mindenképpen a sáv közepe felé akarták terelni az autót. Volt, hogy az EQS olyankor vészfékezett, és feszítette ránk hirtelen a biztonsági övet, amikor mi még biztonságosnak ítéltük meg a forgalmi szituációt és nem léptünk volna oda keményen a fékre. A Mercedes-Benz Parktronic rendszere, amely lehetővé teszi a sofőr beavatkozása nélküli párhuzamos parkolást, néha úgy viselkedett, mintha szándékosan kerülné a szűkebb, nehezen parkolható helyeket.

Mindez persze nem hátrány, sőt, inkább vigyázzon még a tulajdonosnál is jobban magára az autó, abból nagy baj és drága javítási költség aligha lehet.

Az EQS kapcsán érdemes megemlékezni a Mercedes-Benz Drive Pilot rendszeréről, amely bizonyos országokban már 2022-től elérhetővé válik, lehetőséget adva magasabb fokú automatizált vezetésre 60 km/h-s sebességig bizonyos autópálya-szakaszokon nagy forgalom, vagy torlódás esetén. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy egy ilyen forgalmi szituációban a sofőr rábízhatja majd a jármű irányítását a rendszerre és más, vezetéstől független tevékenységeket végezhet. Az Intelligent Park Pilot parkolási rendszer révén pedig az EQS már 4-es fokú automatizált parkolást tesz lehetővé. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő opcionális felszereltség és szolgáltatás megléte esetén az új modell képes teljesen automatikusan, a vezető közreműködése nélkül beparkolni AVP (Automated Valet Parking) infrastruktúrával rendelkező parkolóházakba, majd később igény szerint automatikusan ki is parkol onnan.

A Mercedes-Benz EQS nem csak vezetéstámogató rendszerekkel, hanem extrákkal is tele van pakolva. Az általunk tesztelt változatban az alábbi táblázatban található extrákért számol fel plusz pénzt a gyártó.

Ezek közül talán a díszítőelemek és a 21 colos könnyűfém keréktárcsák tűnnek túlzónak, de az az igazság, hogy olyan sokat dobnak a belső dizájnon és a külső megjelenésen, hogy ha a közel 61 millió forintos teljes vételárat nézzük, akkor már kár ezeken „spórolni".

Vegytiszta üzleti érdek teremtette meg az ultragazdag családok ideális elektromos autóját

A beszámoló végén szeretnék néhány személyes gondolatot is megosztani, amelyek a teszt során, illetve nem sokkal azt követően fogalmazódtak meg bennem az EQS kapcsán. Ahogy arra korábban már utaltam, a Daimler menedzsmentje érezhetően úgy hozza meg a fájdalmas üzleti döntéseit, hogy közben próbál a vállalat tulajdonosainak is megfelelni. Ennek a hozzáállásnak az eredménye ez a modell, amellyel, ha akarják, sokkal nagyobb piacot hódíthattak volna el a Teslától a prémiumszedánok szegmensében, mint amit várhatóan így visszaszereznek majd.

Ha a Daimlernél úgy döntenek, hogy az évekkel korábban bemutatott Mercedes-Benz Vision EQS formatervéből több megvalósulhat a külső dizájn esetében, vagy az EQS az S-osztályhoz hasonló hátsó üléssort, kényelmi funkciókat kap, hatalmasat tarolhattak volna. Ezek elmaradását persze meg lehet azzal magyarázni, hogy a mérnökök feláldozták a formát a hatótávolság oltárán és mindent megtettek a világbajnok légellenállási együttható eléréséért, illetve a már elektromos autók gyártásához tervezett platform nem tette lehetővé a főúri helykínálatot hátul. Én azonban azt tartom sokkal valószínűbbnek, hogy a németek egyelőre nem ebből a modellből akarnak eladni minél többet, hanem ameddig csak lehet, a külcsínnel és a belső tér nyújtotta luxussal igyekeznek a jóval nagyobb profittal értékesíthető, belsőégésű motorokkal szerelt változatokat lenyomni a vásárlók torkán. Az átmeneti időszak szándékos elnyújtása úgy, hogy láthatóan és érezhetően van használható koncepció az elektromos jövőre vonatkozóan, hosszú távon fenntartható üzleti modellt eredményezhet.

A SLUSSZPOÉN AZ EGÉSZBEN PEDIG AZ, HOGY PONT AZZAL, HOGY A DAIMLER NEM MERTE LETENNI AZ ASZTALRA A KLASSZIKUS ÉRTELEMBEN VETT S-OSZTÁLY ELEKTROMOS VÁLTOZATÁT, LETETTE HELYETTE AZ ULTRAGAZDAG CSALÁDOK IDEÁLIS ELEKTROMOS AUTÓJÁT.

Címlapkép: Stiller Ákos