Szabadkőműves és polgárháborús relikviákat találtak egy időkapszulában

Ahogyan arról már beszámoltunk, a konföderációs szobor alatt két időkapszulát is találtak. Az első időkapszula kapcsán a műemlékvédelmi hatóság közölte, hogy "érdekes összeállításról" van szó, de ez nem az, amit kerestek. Ezt az időkapszulát valószínűleg egy vagy több, az építkezést felügyelő személy rejtette el a talapzatban.

Végül hétfőn a talapzat egy gránittal körülzárt részében, a talajszint magasságában, vízben ázva találtak egy rézládát, amely Ralph Northam kormányzó ujjongó Twitter-üzenete szerint az eredeti, hivatalos időkapszula lehet.

They found it! This is likely the time capsule everyone was looking for. Conservators studying it—stay tuned for next steps! (Won’t be opened today) pic.twitter.com/3lWrsPGZd2