Szétszakadtak az ellátási láncok, felrobbantak az alapanyagárak

Sok mindenről szólt 2021, de ha az autógyártókat, gépgyártókat, technológiai berendezések gyártóit kérdezzük, akkor az első néhány helyen biztosan ott lenne a globális beszállítói láncok felbomlása, a kritikus alkatrészek hiánya és az elszálló alapanyagköltségek problémája.

Ellátási problémák, globalizáció megbomlása

A koronavírus-pandémia elleni védekezés jegyében számos ország zárta le a határait, rendelt el kijárási korlátozásokat, gyárbezárásokat, emellett dominánssá vált az online vásárlás, az otthoni munka. Kína az átlagnál talán durvább prevenciós intézkedéseket vezetett be, különösen az első járványhullám során: komplett városnegyedeket zártak le, gyárak ezrei bénultak meg, ennek pedig globális szinten nagyon komoly következményei lettek.

Kína a világ legnagyobb exportőr-országa, csak 2018-ban 2500 milliárd dollárnyi terméket bocsátottak nemzetközi forgalomba, lehagyva az Egyesült Államok 1800 milliárd dollárját. Ők a világ legnagyobb iparával rendelkező országa is, a világ minden termékének 28,7%-át ők gyártják, szemben Amerika 16,8%-ával.

A világ 500 legnagyobb cégéből 200-nak van valamilyen jelenléte Vuhanban, a koronavírus első epicentrumában, ahol a legszigorúbb intézkedéseket rendelték el az első hullám során, de az 500-ból valószínűleg egy sincs, amelynek nincs valamilyen kitettsége Kína egésze felé.

Azok a vállalatok, amelyek Kínából szereztek be egyes termékeket, termék-komponenseket, súlyos problémával találták magukat szembe. Átmenetileg leálltak a beszállítóik, majd jelentős drágulás következett be, melyeket súlyosbított a nemzetközi szállítmányozás drágulása és a lezárásokból, járványprevenciós intézkedésekből következő logisztikai nehézségek is.

Kínából aztán szétterjedt a világon a koronavírus, melynek első körben inkább keresleti oldalon volt hatása. Az emberek fogyasztása visszaesett, luxuscikkek, hobbikhoz köthető használati tárgyak vásárlása helyett mindenki alapvető élelmiszereket, fogyasztási cikkeket kezdett el raktározni. Aztán más országok is inkább gyáraik átmeneti bezárásai és a dolgozók hazaküldése mellett döntöttek, amely kínálati oldalon hozott fennakadást. Emiatt a kettős diszrupció miatt, melyet még a kötelező lezárások is nehezítettek, vállalatok tízezrei mentek csődbe.

Most, közel két évvel a globális pandémia kezdete után ott tartunk, hogy az Egyesült Államokban játék- és papírhiány van kialakulóban, Brazília kávétermelési problémákkal küzd, Afrikában és Európában energiaválság lebeg a láthatáron és számos autógyártó csökkentette vagy állította le gyártását a régóta tomboló globális chiphiány miatt. A kialakult helyzetet nehezíti még a 2014 óta tartó szankcióháború Oroszország és a nyugati országok, illetve a 2017 óta tartó kereskedelmi háború Kína és az Egyesült Államok közt.

Egyes elemzők már azt pedzegetik, hogy mindez a globalizáció hanyatlásához, netán halálához fog vezetni. Az olcsó, ázsiai beszállítókra való támaszkodás helyett mindenki helyileg fogja előállítani a termékeit, ez pedig alacsonyabb változatossághoz, netán magasabb árakhoz fog vezetni. Mivel az országok egymástól való függősége is csökken, ez a diplomáciai párbeszéd romlásához is vezethet.

Vannak országok, ahol ez a folyamat közel sem most kezdődött: a nemzetközi szankciók súlya alatt sínylődő Oroszország például egyre inkább önellátóvá vált az elmúlt években élelmiszerek és technológiai eszközök terén. Hasonló a helyzet más, szankcionált országok esetén is, amelyek kevésbé veszik sikeresen az előttük álló akadályokat, Irán súlyos gazdasági válsággal, Észak-Korea pedig már éhezéssel küzd.

Azokban az országokban, ahol a szankciók vagy kereskedelmi háború nem, hanem csak a pandémia bénítja az ellátási láncokat, elképzelhető, hogy átmeneti lesz csak a „globalizációs hanyatlás.” A vállalatok többsége épp azért vált sérülékennyé a pandémia következtében, mert olcsóbb volt például Kínában, Vietnamban, Indiában gyártatni egyes termékeket, mint helyileg, illetve mert költséges volt „vészterhes időkre” elraktározni nagyobb mennyiségű alkatrészt, nyersanyagot. Nincs annak egyelőre jele, hogy a pandémia elmúlásával ez a hozzáállás változna.

Ami hosszabb távon diszrupciót hozhat a globalizáció alakulásában, inkább a politika, mint a pandémia. Az orosz-amerikai, kínai-amerikai viszonylatban nemhogy javulás, de folyamatos romlás figyelhető meg, elképzelhető, hogy hosszabb távon kialakul olyan helyzet, hogy például az Egyesült Államok nyomást gyakorol egyes vállalatokra, hogy függesszék fel egyes kínai vállalatokkal való kapcsolatukat vagy vice versa. Ilyen intézkedések már eddig is történtek, különösen a tech-szektorban, a helyzet további romlása esetén pedig elképzelhető, hogy tömeges intézkedések történnek majd ilyen irányba, ami a globálisan talán jelenleg legfontosabb kínai-amerikai és kínai-európai ellátási láncok leépüléséhez vezethet.

Chiphiány

A világban tapasztalható chiphiány az autóipar legégetőbb problémájává nőtte ki magát néhány hónap leforgása alatt, mostanra gyakorlatilag nem maradt olyan szereplő, amelynek működésére kisebb vagy nagyobb mértékben ne lett volna kedvezőtlen hatással.

A jelenség kialakulásában kulcsszerepet játszott, hogy az autógyártók a koronavírus-járvány megfékezése érdekében életbe léptetett lezárások, illetve az ezek nyomán tapasztalható drasztikusan csökkenő autóeladások hatására jelentősen visszavágták megrendeléseiket a félvezetőgyártók irányába. Ezzel egy időben viszont a szórakoztatóelektronikai cikkek gyártói, amelyek eleve a teljes piac legnagyobb hányadát adták, megnövekedett igényt támasztottak a chipek iránt. A korlátozások feloldásával természetesen megugrott a járművek eladása is, amelyek előállításában kulcsszerepe van a félvezetőknek, különösen egy olyan időszakban, amikor már minden a digitalizáció és az elektrifikáció körül forog. A gyártók viszont a termelésük felfuttatásával párhuzamosan hiába akartak egyre több chipet vásárolni, rádöbbentek, hogy a beszállítóik nem képesek kielégíteni a megnövekedett keresletüket.

Eljött az a pillanat, amikor az autóipar azzal szembesült, hogy az elektronikai berendezések gyártói, legyen szó akár mobiltelefon-gyártókról, számítógépgyártókról, vagy éppen okoshűtő-gyártókról, jelentős versenytársaik, amelyek a létfontosságú alkatrészekért, jelen esetben a nélkülözhetetlen félvezetőkért többet tudnak fizetni, mint amennyit ők tudnak vagy éppen akarnak. Olyan előre nem látott események is súlyosbították a globális chiphiányt, mint a Szuezi-csatorna eltorlaszolása, az extrém hideg téli időjárás Texasban, ahol jelentős chipgyártói kapacitások vannak, a japán Renesas Electronics egyik félvezetőgyárában bekövetkezett tűzeset és a koronavírus delta variánsának ázsiai megjelenése, terjedése. Ezek együttes hatására a világban gyakorivá váltak a rövidebb- hosszabb ideig tartó ideiglenes gyárleállások idén, amelyek jelentős kiesést eredményeztek a vezető autógyártók termelésében.

A gyártással kapcsolatos nehézségek és az értékesítési darabszámok visszaesése ellenére több vezető autógyártó korábban soha nem látott nyereséget ért le 2021 harmadik negyedévében. Ebben meghatározó szerepet játszott az árverseny és a szalonokban korábban teljesen megszokottnak számító árkedvezmények megszűnése, valamint az, hogy a megemelkedett költségeiket átháríthatták a vásárlóikra, akik hajlandóak és képesek voltak mélyebben a zsebükbe nyúlni az új autójuk, flottájuk reményében.

Azok, akik az elmúlt egy évben autóvásárlásra adták a fejüket, egy teljesen új világban találták magukat, ahol nem készletről szolgálják ki a vevőket, hanem a kompromisszumkészségük függvényében fél, rosszabb esetben akár másfél évet is várniuk kell az autójukra. A korábban alapnak számító gáláns kedvezményeket mellbevágó, kétszámjegyű áremelkedés váltotta fel, miután a gyártók egy szempillantás alatt beárazták a gyártáshoz és értékesítéshez kapcsolódó magasabb költségeiket. Mindez hatással volt a használt autók piacára is, ahol sok esetben szintén kétszámjegyű áremelkedés következett be néhány hónap leforgása alatt. Hatalmas sláger lett a keveset futott, 1-2 éves, még garanciális használt autó, amelyek ára alig maradt el az új autóékétól egészen egyszerűen azért, mert sok magánszemély és vállalkozás nem akarta, vagy tudta megvárni a hosszúra nyúló szállítási időket.

A látványos változásokat hozó 2021-es év után természetesen mindenkit az érdekel, mire számíthatnak az autógyártók, a beszállítóik és a vásárlók jövőre, mikorra oldódhat meg, vagy legalább enyhülhet a globális chiphiány. Ami biztosra vehető, hogy a félvezetők hiánya jövőre még velünk marad és 2022 első felében újabb zavarokat okozhat a termelésben. A gyártással kapcsolatos nehézségek, a kibocsátási és biztonsági normák szigorodása, a rendkívül magas szinten stabilizálódó szállítási költségek, valamint az energia- és alapanyagárak volatilitása pedig további áremelkedést okozhat az új autóknál, amely a használt autók piacát is magával húzhatja.

Elszálló alapanyagárak

Több nyersanyag ára számottevően emelkedett idén, és még csak azt sem lehetne kijelenteni, hogy ez specifikusan a bányászathoz, az olaj- és gáziparhoz vagy éppen a mezőgazdasági termékekhez lenne köthető, hiszen gyakorlatilag minden nagyobb árutőzsdei kategóriában jelentős elmozdulások láthatóak. Elszállt az építkezésekhez használt faanyag, de az autóiparban, repülőgépgyártásban vagy a technológiai készülékekben használt réz és a palládium árfolyama is szárnyalt, de nagyot ralizott az etanol is, amelyet többek között az autóipari benzinhez használnak adalékként, de jelentősen nőtt a sertés ára is, és szépen menetel a kukorica, valamint a repce is a mezőgazdasági termékek közül. Az olaj másfélszer annyiba kerül, mint idén év elején.

Sokan már arról beszélnek, hogy új nyersanyagpiaci szuperciklus indult, vagyis a most látható áremelkedés tartós maradhat, és évekig tarthat.

Mi az árupiaci szuperciklus?



Az árutőzsdei termékek (pl. olaj, földgáz, réz) jellemzően ciklikus viselkedést mutatnak, vagyis egy sok éven át tartó emelkedést általában hasonlóan hosszú lejtmenet szokott követni. Egy-egy ilyen hosszabb időszakot hívnak szuperciklusnak, amelynek számos kiváltó oka lehet, de jellemzően a gazdasági fellendüléssel és gyors iparosodással hozható összefüggésbe.

Az elmúlt 100 évben négy ilyen nagyobb ciklus volt megfigyelhető, a legutóbbi 1996-ban kezdődött, 2008 környékén tetőzött, és egészen 2020-ig tartott a lejtmenet. Az emelkedés legfőbb kiváltó oka Kína és a feltörekvő piacok gazdasági szerepének térnyerése volt, míg mellette a dollár gyengült, és az eszközkezelők megnövelték kitettségüket az árupiaci termékek irányába. Az éppen most kialakulóban lévő szuperciklusnak – ha elfogadjuk az ezt hirdető nagy befektetési bankok tézisét – több mozgatórugója is van. Ezek közé tartozik a koronavírus-járványból történő gazdasági kilábalás, az ultra laza monetáris politika miatt megnövekedett pénzkínálat és inflációs nyomás, a várhatóan hosszabb távon gyengülő dollár, az infrastrukturális beruházások, illetve az ESG és a zöld befektetések népszerűségének a növekedése.

Címlapkép: Tanaonte, Getty Images