Pusztító futótűz Amerikában: tízezreket kellett evakuálni

A gyorsan terjedő tüzek a Denvertől északra fekvő Boulder megyében égnek, a tisztviselők szerint pedig sérülések és halálesetek is valószínűek.

Louisville és Superior városokban mintegy 30 000 embert kértek arra, hogy hagyják el otthonukat csütörtökön.

A történelmi szárazság és az akár 169 km/óra sebességű szél miatt elsöprő lángok csapnak le a régióban. A lángok egy része akkor lobbant fel, amikor az erős szél feldöntötte a villanyvezetékeket, az állam modern kori történetének legpusztítóbb futótüzét okozva.

Míg Coloradóban a korábbi tüzek vidéki területeken történtek, a mostani futótüzek az állam elővárosi részein zajlanak.

This video from Colorado’s Marshall fire is terrifying. pic.twitter.com/AWqBvs9lWX — philip (lewis) December 31, 2021

idget type="twitter" caption="Colorado on fire… this is just unbelievable.