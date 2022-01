A WHO elárulta, mi kellene ahhoz, hogy legyőzzük a koronavírust 2022-ben

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője nagyon optimista várakozást fogalmazott meg: véleménye szerint a koronavírus-járványt 2022-ben sikerül legyőzni, feltéve, hogy a világ országai együttműködnek a terjedés megfékezése érdekében.

Tedros Adhanom Ghebreyesus újévi nyilatkozatában továbbá óvott minden országot a vakcina-nacionalizmustól és az oltóanyagok felhalmozástól. A WHO vezetője kijelentéseit két évvel azután tette, hogy szervezetét először értesítették egy ismeretlen vírustörzs megjelenéséről Kínában.

A BBC beszámolójában azt is hangsúlyozta, hogy mostanra 287 millióra tehető az igazolt koronavírusfertőzöttek száma a világban, miközben közel 5,5 millió ember vesztette életét a kór miatt. Kitértek arra is, hogy az emberek világszerte visszafogottan ünnepelték az Újévet. A riportban hangsúlyozták, hogy a koronavírus továbbra is a mindennapi élet része: a járvány országhatárokat zár le és családokat szakít szét és sok helyen elképzelhetetlenné tette a maszk használatának mellőzését.

Mindezek ellenére a WHO vezetője beszédében optimista hangot ütött meg, megjegyezte, hogy ma már számos eszköz rendelkezésre áll a Covid-19 kezelésére.

Figyelmeztetett azonban arra, hogy a vakcinaelosztásban továbbra is fennálló egyenlőtlenségek növelik a koronavírus fejlődésének kockázatát.

A vakcina-nacionalizmus és az oltóanyagok felhalmozása bizonyos országok részéről ideális feltételeket teremtett az omikron variáns megjelenéséhez. Minél tovább tart ez az egyenlőtlenség a világban, annál nagyobb a kockázata annak, hogy a vírus oly módon fejlődik tovább, amelyet már nem tudunk megelőzni, vagy megjósolni – jelentette ki a WHO vezetője.

Egyben felhívta a világ figyelmét arra, ha véget vetünk ennek az egyenlőtlenségnek, véget vethetünk a világjárványnak is.

Címlapkép forrása: Getty Images