Hónapokig nem ülésezhet a nemzetgyűlés a súlyos tűzkárokat szenvedett dél-afrikai parlament épületében

Sikerült megfékezni a tüzet, amely vasárnap a kora reggeli órákban lobbant fel a Dél-afrikai Köztársaság parlamentjének épületében, és hatalmas pusztítást végzett – tájékoztatott a helyi tűzoltóság hétfő reggel.

Jermaine Carelse, a fokvárosi tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy a lángokat – amelyekkel több mint 24 órája küzdenek a tűzoltók – az éjszaka folyamán sikerült fokozatosan visszaszorítani. Ugyanakkor megjegyezte, hogy az épület legrégebbi részében továbbra is pusztít a tűz. Itt több mint négyezer műalkotás és ereklye található, egyesek a 17. században keletkeztek. Úgy tűnik, hogy a parlament ritkaságokat is tartalmazó könyvtára megmenekült az enyészettől. A pusztítás pontos mértékét még nem tudni.

Carelse tájékoztatott, hogy

a legtöbb kár a nemzetgyűlésnek otthont adó épületrészben keletkezett, amelyet hónapokig nem fognak tudni használni.

A parlamenti épületegyüttes három részből áll: az egyik a jelenlegi nemzetgyűlésnek ad otthont, a másik a felsőháznak, a harmadik pedig a történelmi épület, ahol régebben üléseztek a képviselők.

A felső- és az alsóház elnöke, illetve a kormány tagjai a nap folyamán találkoznak, hogy felmérjék a pusztítást.

A tűz vasárnap, a kora reggeli órákban keletkezett a parlamenti épületegyüttes legrégebbi szárnyában, amely 1884-ben készült el, s ahol több faburkolatú ülésterem is található. A vizsgálatok szerint két különböző helyszínen is fellobbantak a lángok. A tűz azért terjedhetett el, mert az automata tűzoltórendszer csődöt mondott. A történtekről 24 órán belül jelentést nyújtanak be Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnöknek, aki vasárnap a helyszínen járt.

A parlament épületében letartóztattak egy 49 éves férfit, aki ellen vádat emeltek betöréses lopás, gyújtogatás és állami tulajdon veszélyeztetése miatt

– közölte a dél-afrikai rendőrség elit egysége.

A kétkamarás dél-afrikai parlament székhelye 1910 óta Fokváros, míg a kormány Pretoriában ülésezik.

A törvényhozás épületében tavaly márciusban is volt egy tűzeset, de akkor gyorsan sikerült megfékezni a lángokat. Tavaly áprilisban pedig a tengerparti városra néző Asztal-hegyen ütött ki tűz, és elpusztította a tekintélyes Fokvárosi Egyetem könyvtárának egy részét.

Címlapkép: Tűzoltók küzdenek a lángok megfékezésén a dél-afrikai parlament épületénél Fokvárosban 2022. január 2-án. A tűz a kora reggeli órákban keletkezett a harmadik emeleti irodákban, és átterjedt a nemzetgyűlés üléstermére. MTI/AP/Jerome Delay