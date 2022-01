Már 119 éves a világ legidősebb embere

Lehet, hogy elfogult vagyok, mert rokonságban állok vele, de szerintem ez valami elképesztő – szerettem volna ezt megosztani a világgal, és hogy az emberek inspirációt kapjanak, és érezzék az örömét

– mondta Dzsunko.

Az 1903. január 2-án született Tanakát a Guinness Rekordok Könyve 2019 márciusában, 116 évesen ismerte el a világ legidősebb élő embereként. Amikor a hosszú élet titkáról kérdezték, Tanaka a finom ételeket és a tanulást emelte ki. Azt is kijelentette, hogy szeretné megérni a 120 évet.

Érdekesség, hogy az 1903-as az évben született George Orwell brit regényíró és Neumann János is.

Tanaka 19 évesen hozzáment egy rizsbolt-tulajdonoshoz, és 103 éves koráig dolgozott a családi boltban.

She was 11 when WWI started, 36 when WWII started, 74 when Star Wars was released, and 116 when Covid-19 started. And her name is Kane Tanaka, the world’s oldest living person at age 118 years. She was born on January 2, 1903. #Tiredearth