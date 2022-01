Rusvai Miklós: Az omikron véget vet a koronavírus-járványnak, ha nem jön egy új variáns

Az omikron variáns gyors terjedése miatt már májusra olyan magas átimmunizáltságot okozhat Magyarországon, hogy az ötödik hullám lehet az utolsó nagy hullám idehaza – mondta el a Portfolionak nyilatkozva Rusvai Miklós virológus. A szakember szerint mivel az omikron enyhébb megbetegedést okoz, mint a delta variáns, az ötödik hullám nem terheli majd le olyan mértékben az egészségügyi rendszert, mint az eddigi legsúlyosabb hullám, és nem is okoz majd olyan sok halálesetet. Elmondása szerint nem kizárt, hogy megjelenik és elterjed egy omikronnál súlyosabb variáns, de kicsi rá az esély, ezért összességében optimisták lehetünk. A szükséges korlátozásokról és a vakcinákról is kérdeztük a virológust.

Az omikron variáns immár biztosan enyhébb lefolyású betegséget okoz, mint a delta variáns, viszont sokkal gyorsabban terjed, mint bármelyik eddigi koronavírus-mutációmutáns. Több szakértő emiatt optimista: az omikron gyorsan átimmunizálhatja a társadalmat, és elérhetjük a nyájimmunitást, ami után a járvány már nem tud olyan gyorsan terjedni. Az omikronnal és annak járványlefolyásra gyakorolt hatásaival kapcsolatban megkerestük Rusvai Miklós virológus professzort. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire reális a járvány végében bízni, és lehetséges-e, hogy az omikron majd úgy mutálódik, hogy később egy súlyosabb lefolyást okozó variáns jön létre.

Rusvai Miklós szerint biztosan kialakul egy patogénebb variáns, sőt, most is több ilyen variáns jelenik meg, de amíg ezek nem fertőzőképesebbek (azaz nem képesek gyorsabb terjedésre), mint az omikron, addig nem is tudnak elterjedni.

A társadalom immunizáltsága szempontjából a variáns terjedőképessége a fontos

- mondta a szakember lapunknak.

A virológus elmondása szerint az omikron gyors terjedése széles körben fogja átfertőzni a lakosságot, az oltottakat és az oltatlanokat is, és ezáltal védettséget képez sokakban. „A COVID önmaga terjedését akadályozza meg” – magyarázza a lapunknak Rusvai Miklós. A szakember azért gondolja úgy, hogy az omikron adta védelem hatékony lesz a későbbi variánsokkal szemben is, mert a SARS-CoV-2 típusú koronavírus az ACE2 receptorhoz kapcsolódik a tüskefehérjével, és ez nagyon nagy eséllyel így lesz a további variánsok esetén is, mert ez a koronavírusok tulajdonsága.

Az eddigi variánsoknál azt láttuk, hogy valamilyen mértékben képesek voltak átütni a korábbi variáns adta védelmet, így például az omikron variáns ismét meg tudja fertőzni azokat, akiket az alfa, vagy akár a delta variáns fertőzött meg. Innen adódik a kérdés, hogy lehetséges-e az omikron után is az újrafertőződés. Rusvai kérdésünkre azt válaszolta, hogy az újrafertőződés nem kizárt, és jelenleg is vannak olyan fertőzöttek, akik már harmadszor kapták el a koronavírust, de a lefolyás általában sokkal enyhébb ezekben az esetekben. Rusvai Miklós emellett emlékeztet, hogy a vírus nem fog eltűnni soha, de a későbbi járványhullámok sokkal enyhébbek lesznek, és a megbetegedések sem lesznek olyan súlyosak.

A szakember szerint májusban jöhet el ez a pont: ekkor érhetjük el a társadalmi immunitást Magyarországon.

Ennek ellenére nem lehetünk teljesen elbizakodottak, Rusvai Miklós szerint ugyanis kis eséllyel, de előfordulhat, hogy a koronavírusban olyan jelentős mutáció megy végbe, amely után már nem az ACE2 recepoptorhoz kapcsolódik, és nem is elsősorban a légúti szerveket támadja meg. Elmondása szerint az állatvilágban a koronavírusok között előfordult több ilyen mutáció is, az emberek körében viszont nagyon ritka, az utóbbi évekből nem is volt rá példa. És bár ez a kedvezőtlen szcenárió nem zárható ki, Rusvai Miklós saját maga egyetért azzal, hogy az omikron-hullám lehet az utolsó jelentős koronavírus járványhullám Magyarországon.

Ő maga egyébként az ötödik hullámmal kapcsolatban is optimista. Szerinte ugyan az esetszámok gyorsan emelkednek, és új csúcsra is érhetnek, meghaladva a 10-12 ezer napi új fertőzöttet, de felhívja a figyelmet rá, hogy a fertőzöttségi számok jelentősége nem olyan nagy. Ehelyett inkább a súlyos esetek görbéjére kell figyelni, ami már a negyedik hullámban is alacsonyabb volt, mint az eddigi legrosszabb (harmadik) hullámban. Rusvai Miklós nem számít arra, hogy az egészségügyi rendszer az ötödik hullámban eléri kapacitásai határait.

A szakember emellett elmondta véleményét a korlátozásokról is: szerinte a nyugati országok reakciója – amikor az omikron gyors terjedőképességét látva lezárásokról döntöttek – túlzó volt, mert önmagában az esetszámok emelkedése nem olyan nagy probléma, ha a súlyos esetek száma nem nő olyan nagy mértékben. Rusvai Miklós Magyarországon sem tartja indokoltnak a korlátozásokat, csak egyetlen esetben: ha berobban az influenza-járvány, akkor szükség lehet korlátozásokra, ugyanis az elmúlt két évben nem volt idehaza influenza-járvány, vagyis idén a korábbiaknál súlyosabb influenza-hullám is kialakulhat. Rusvai szerint az influenzát nem szabad lebecsülni, mert a koronavírus megjelenése előtt az influenza okozta a legtöbb halálos megbetegedést a járványok közül. Ha a koronavírus-járvány és az influenza-járvány egyszerre lesz jelen, az komoly kockázatokat jelent – mondta, mert kettős fertőzések alakulhatnak ki. Ezt a koronavírus és influenzavírus okozta kettős (szimultán) fertőzést nevezik mostanában „fluronának”.

A szakembert az oltásokkal kapcsolatban is kérdeztük, mégpedig arra voltunk kíváncsiak, hogy az enyhébb megbetegedést okozó, és a vakcináknak nagyobb mértékben ellenálló omikron terjedése idején az eddig oltatlanokat buzdítaná-e az oltás felvételére. A szakember szerint az első három oltást mindenképp érdemes felvenni, és a negyedik-ötödik oltás lehetőségét is meg kell adni azoknak, akik veszélyeztetve érzik magukat. Azért van erre szükség a virológus szerint, mert egyéni szinten az omikronnal való megfertőződés is kisebb eséllyel lesz súlyos az oltottak körében, mint az oltatlanoknál.

