Így kell oltani: egy kommunista ország veri kenterbe a gazdagokat

Kuba számos nagy projektbe fogott bele az elmúlt évtizedekben, amelyek között számos tragikus bukás, illetve számos csoda van. Utóbbiak közé tartozik a koronavírus elleni oltás kifejlesztése, illetve a sikeres oltási kampány, amelynek köszönhetően Kuba lepipálja a világ leggazdagabb országait is – számolt be a The Guardian