Peking étvágya nem ismer határt: felgyorsultak a kínai építkezések a vitatott himalájai területen

A műholdképeket és a hozzájuk tartozó elemzést a HawkEye 360 amerikai adatelemző cég szolgáltatta.

Bhután nyugati határa mentén 2020 eleje óta zajlik kínai építő tevékenység. A műholdképek alapján a munka 2021-ben felgyorsult: kisebb épületeket húztak fel valószínűleg felszerelések és ellátmányok tárolására, ezután kezdtek nagyobb létesítmények építésébe.

Szakértők szerint mind a hat kínai település olyan területen található, amely vita tárgyát képezi Kína és Bhután között, de nagyrészt lakatlan.

A bhutáni külügyminisztérium érdeklődésre csak annyit mondott, hogy határkérdésekről nem beszél nyilvánosan.

Egy szakértő és egy indiai védelmi forrás szerint az építkezések azt mutatják, hogy a területi vitákat Kína konkrét formában akarja megoldani, kész helyzetet teremtve.

A kínai külügyminisztérium szerint a saját területükön zajló normális építkezésekről van szó, melyek célja a helyben élők munka- és életkörülményeinek javítása.

Ezen az amerikai kormányzat által közzétett térképen Kína, Bhután és India hármas határa, illetve a Doklam-fennsík látható. Kék vonal jelöli a hivatalos határokat, zöld a Kína által magának követelt területeket. A Kína által épített Pangda falu bhutáni, de Kína által magának követelt területen található. Forrás: Wikimedia Commons

A frissen felhúzott falvak stratégiai értéket is jelentenek Peking számára, ugyanis nem messze vannak a Doklam-fennsíktól, ahol Kína, India és Bhután hármas határa található. Itt korábban kisebb határkonfliktus is kibontakozott a világ két legnépesebb országa, Kína és India között.

A 750 ezer fős Bhután, amelynek hivatalos diplomáciai kapcsolatai sincsenek Pekinggel, 1984 óta folytat tárgyalásokat Kínával a vitatott határokról. A kínai terjeszkedési törekvések Indiát is aggodalommal töltik el, amely ezért legfőbb szövetségeseként támogatja a himalájai királyságot.

India számára a fő problémát az jelenti, hogy a Kína, Bhután, Nepál és Banglades által közrefogott indiai terület – amelyet „csirkenyakként” is szokták emlegetni – déli részén Nepál és Banglades között mindössze 22 kilométeresre szűkül az ország. Ez a Siliguri-folyósó, melyet ha elvágnának, megszűnne a közvetlen kapcsolat az indiai szubkontinens legnagyobb része, illetve India Bangladestől és Bhutántól keletre eső területei között, ahol 45 millió ember él. Ennek a területnek a legészakibb része Arunácsal Prades állam, amelynek nagy részét Kína is magának követeli. Éppen ezért India számára megengedhetetlen, hogy Kína akár csak egy centivel is délebbre terjeszkedjen, akárha bhutáni területen történik is ez.

India szorosan figyelemmel követi a határ mentén zajló kínai építkezéseket. A műholdfelvételek azonban azt mutatják, hogy mindeddig sem Bhután, sem India nem reagált a helyszínen a kínai építkezésre, ugyanis egy ilyen lépés veszélyeztetné a helyben élő lakosság biztonságát.

A Kína, Bhután és India közötti területi vitákról ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 03. Hogy kerül egy apró királyság a két ázsiai szuperhatalom geopolitikai játszmájába?

Címlapkép forrása: Getty Images