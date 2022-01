Egyetlen fertőzött miatt teljesen lezártak egy irodaházat Pekingben, minden dolgozó bent ragadt

A város nyugati részén található épületet lezárták, és mindenkit, aki bent tartózkodik, kötelező tömeges tesztelésnek vetettek alá, mivel szombaton egy alkalmazott tesztje pozitív lett az omikronra - ez volt a város első feljegyzett esete a rendkívül fertőző változattal.

A tisztviselők által gyűjtött részletes adatok szerint az omikronnal fertőzött pekingi nő nem érintkezett egyetlen megerősített esettel sem, és az elmúlt 14 napban nem hagyta el a fővárost, ami felvetette a félelmet, hogy a változat már terjed a lakosság körében.

A világ nagy részétől eltérően Kína a zéró tolerancia stratégiát követi, tehát szigorú korlátozásokat alkalmaz a vírus visszaszorítására, beleértve a tömeges tesztelést, a lezárásokat és az országba érkezők hosszú ideig tartó karanténba helyezését.

Az egyetlen pekingi esetet a lehető legrosszabbkor azonosították a város számára, mivel Peking az olimpiai játékok több ezer sportolójának fogadására készül - köztük olyan országokból, ahol az omikron tombol.

Miután a nő esetét megerősítették, a hatóságok azonnal akcióba léptek, és zárlatokat rendeltek el - az embereket olyan helyekre zárva, mint például az irodaházak -, valamint kiterjedt kontaktkövetést és vizsgálatokat végeztek a magas kockázatú területeken.

A lakótelep, ahol a nő lakik, mindössze 15 percnyi autóútra van az Olimpiai Parktól. Azóta az egész helyet lezárták, amíg az embereket megvizsgálják, és a hatóságok mintavételeket végeznek.

A nő munkahelyét is hasonlóan lezárták, és nagy sátrakat állítottak fel odakint, hogy a Covid-teszteket elvégezzék és feldolgozzák, amíg az épületet biztonságosnak nem nyilvánítják az újranyitáshoz.

Az állami médiában ezek után közzétették a nő utazási előzményeit, részletesen bemutatva, hogy két héten belül hol járt. A hosszú listán metróállomások, nyilvános mosdók, egy szupermarket, egy luxus bevásárlóközpont, egy Dior üzlet, egy híres pekingi kacsa étterem, egy mozi, egy fodrászat, egy stand-up comedy helyszín, sőt még egy sípark is szerepel.

Több mint 16 000, az említett helyszínekhez köthető embert vizsgáltak meg, és eddig minden eredmény negatív lett - közölték a hatóságok hétfőn -, és a város még nem jelentett további eseteket. Egy sajtótájékoztatón a hatóságok felvetették annak lehetőségét, hogy a nő nemzetközi postai küldemények kezelése után kaphatta el a vírust.

A kínai hatóságok többször is az importált árukat okolták a helyi járványok kitöréséért. Az amerikai járványügyi és megelőzési központ (CDC) szerint azonban a Covid-19 felszíni terjedésének kockázata alacsony a légi úton történő terjedéshez képest. A vírus porózus felületeken "gyorsan" elpusztul, de kemény, beltéri felületeken hosszabb ideig fennmaradhat - közölte a CDC tavaly.

Az egyetlen pekingi esetről szóló hírek megjelenése után az érintett kerületek számos iskolája a héten online oktatásra állt át, a város pedig számos festői szépségű helyet és templomot bezárt. Január 22-től kezdve a fővárosba érkezőknek mind előzetesen, mind érkezés után Covid-tesztnek kell alávetniük magukat.

Annak ellenére, hogy a téli olimpikonok ezrei hamarosan megérkeznek a játékok február 4-i kezdetére, Peking több tucat nemzetközi járatot függesztett fel. Szerdától az Egyesült Államokból Kínába tartó összes járatot törölték, vagy valószínűleg felfüggesztik.

Peking mellett egyre több kínai város küzd a koronavírus-járvány és az omikron megfékezésével. A variánst először január 8-án észlelték a Tianjinban, azóta hét másik városban, köztük Pekingben is kimutatták. Számos városban most korlátozásokat vezetnek be, például bezárják a közterületeket és betiltják az éttermekben való étkezést, valamint felfüggesztik a fővárosba irányuló légi közlekedést.

A kínai közösségi médiában közzétett posztok és videók azt mutatják, hogy a múlt héten Sanghajban több helyen célzottan lezárták az épületeket, csapdába ejtve mindenkit, aki szerencsétlenül járt a közelben. Az egyik bevásárlóközpontban a vásárlók két napig rekedtek bent, míg a hatóságok mindenkit teszteltek, és az újranyitás előtt teljes fertőtlenítést rendeltek el.

Címlapkép: Getty Images