A CIA vezetője titokban találkozott Ukrajna elnökével

Natasha Bertrand, a CNN tudósítója, aki az Egyesült Államok nemzetbiztonságával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, a Twitteren számolt be az információról.

A CIA vezetője, Bill Burns előző héten találkozott Ukrajna elnökével Volodimir Zelenszkijvel, illetve az ukrán titkosszolgálat képviselőivel.

Burns és az ukrán vezetők megvitatták az Ukrajnát fenyegető kockázatokat, illetve a feszültség deeszkalációja érdekében tett erőfeszítéseket.

A CNN beszámolója szerint a CIA régóta bevett politikája, hogy nem kommentálja és nem jelenti be nyilvánosan az igazgató utazásait.

