Őrült javaslat: atomfegyvert Ukrajnának?

Decemberben számoltunk be az orosz kormány által nyilvánosságra hozott, a NATO-val kötendő új szerződés javaslatának vázlatáról.

A Biden-adminisztráció egyik magas rangú tisztviselője akkor azt mondta újságíróknak, hogy az Egyesült Államok kész megvitatni Oroszország javaslatait szövetségeseivel, de kiemelte, hogy "vannak olyan dolgok ezekben a dokumentumokban, amelyekről az oroszok tudják, hogy elfogadhatatlanok."

A szakértők már akkor kijelentették, hogy Oroszország követelései eltúlzottak, elfogadásuk valószínűtlen. A Kreml a következő jogi kötelezettségvállalásokat várja el az Egyesült Államok és a NATO részéről:

Az az álláspontunk, hogy mindezt el kell távolítanunk, és vissza kell térnünk az 1997-es állapotokhoz. Ami sok az sok

– nyomatékosította Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes

Az orosz szerződéstervezet „nem komoly diplomácia” – mondta Vlagyimir Frolov, moszkvai külpolitikai elemző, egykori orosz diplomata. Frolov úgy gondolja, a javaslatokat azzal a céllal tették meg, hogy elutasítsák őket.

Más elemzők is úgy vélik, Vlagyimir Putyin elnök és belső köre sem számít arra, hogy a NATO elfogadja az irreális orosz követeléseket, de

NEM IS CÉLJUK, HOGY A KATONAI SZÖVETSÉGGEL MEGEGYEZZENEK, MINDÖSSZE JOGALAPOT AKARNAK TEREMTENI AZ UKRAJNA ELLENI INVÁZIÓRA.

Ezen vélemények szerint Putyin azért is publikálta nyilvánosan Oroszország „biztonsági javaslatait,” mert olyan álláspontot készül felvenni a nemzetközi közvélemény előtt, melynek célja, hogy elhitesse a világgal, hogy

Oroszország megpróbált tárgyalni, de nem vették komolyan.

Putyin elnök hónapok óta vörös vonalakról beszél és arról, hogy a nyugati hatalmak nem veszik komolyan Oroszország biztonsági érdekeit, egyes vélemények szerint ezekkel a retorikai fordulatokkal az inváziós kimenetelnek akar megágyazni.

Radosław Sikorski lengyel európai parlamenti képviselő nem hagyta szó nélkül az orosz javaslatot:

A orosz tisztviselők az 1990-es évekre vágynak, mielőtt bővült a NATO. Akkor Oroszország visszaadja Ukrajnának azokat a nukleáris robbanófejeket, amelyeket a határok és a biztonság Oroszország és az USA általi garantálása ellenében átadott az 1994-es Budapesti Memorandum értelmében? Ráadásul legyen újra szabad sajtó és szabad választások Oroszországban.

– írta a Twitteren Radosław Sikorski, aki az Európai Parlament Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségének elnöke, illetve a EU–Egyesült Királyság Parlamenti Partnerségi Közgyűlésbe delegált küldöttség alelnöke.

Russian officials long for the 1990s, before NATO enlarged. So, will Russia give Ukraine back the nuclear warheads she exchanged for guarantees of security and borders from Russia and USA under Budapest Memorandum of 1994?Plus let's have free press and elections in Russia again.