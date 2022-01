Szokatlan húzással jött elő Észak-Korea az idei ötödik rakétatesztjén

Kedd hajnalban két cirkálórakétát lőtt felt Észak-Korea, amelyek a tengerbe zuhantak, így gyakorlatilag már az ötödik rakétatesztjén van túl a távol-keleti elszigetelt ország.

A dél-koreai egyesített haderők parancsnokának jelzése szerint egyelőre még vizsgálják, hogy pontosan mit is lőtt a levegőbe északi szomszédjuk, amelyre egyébként nem vonatkoznak az ENSZ tiltó határozatai, így tehát a jelek szerint a felpörgetett idei rakétateszt programjában ezt a típust is próbálja most fejleszteni Észak-Korea – írja a Reuters. A cirkáló rakéták lassabbak, mint a ballisztikus rakéták, de nagyobb pontossággal érnek célba.

A két szomszédos nagyhatalom, Oroszország és Kína egyébként az ENSZ Biztonsági Tanácsában próbálta elérni, hogy enyhüljenek az Észak-Koreával szembeni szankciók; így például tudjon tengeri ételeket és textilt exportálni (keményvalutás bevételekhez jutva), másrészt a finomított üzemanyag importjára vonatkozó korlátot is megemeljék, de egyelőre nem jártak sikerrel.

Címlapkép forrása: Getty Images