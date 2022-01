Magyar háziorvos: a megfázásos tüneteknél 10 esetből 8-szor omikron-fertőzésről van szó

A légúti panaszokkal orvoshoz forduló 10 betegből 8 koronavírusos - mondta az RTL-nek nyilatkozó magyar háziorvos. Az orvos beszélt a legjellemzőbb tünetekről is.

Január második hetében több mint 11 ezren fordultak háziorvoshoz influenzaszerű tünetekkel a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint. Az RTL Híradónak nyilatkozó miskolci háziorvos szerint

10 légúti panaszos betegből 8 esetben koronavírusról van szó.

Elmondta azt is, hogy a jellemző esetben nagyon erős torokfájás jelentkezik, inkább nátha, gyengébb fejfájással, és nem annyira magas a láz. Sokan emiatt nem is gondolnak koronavírusra. Felhívja továbbá a figyelmet, hogy az enyhébb tüneteket is komolyan kell venni.

A háziorvos azt javasolja, hogy torokfájás, köhögés és láz esetén gyanakodjunk az omikronra. Ebben az esetben ne menjünk a rendelőbe, hanem telefonáljunk. Az orvos szerint ilyen esetben mindenképpen tesztelni kell, hogy kiderüljön a panasz oka.

Címlapkép: Getty Images