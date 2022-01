Atomháborús hadgyakorlatba kezd Amerika

A tavalyi Global Lightning fiktív háborús forgatókönyve során az „robbantotta ki” a nukleáris összecsapást, hogy Oroszország "megtámadta" a balti államokat, ez pedig nukleáris eszkalációhoz vezetett.

Az idei, ötnapos hadgyakorlatba már beveszik Kínát is; mást egyelőre nem tudni a fiktív, felvázolt háborús forgatókönyvről.

A Newsweek arról is ír, hogy a the Nuclear Information Project for the Federation of American Scientists szerint nemrég, 2019 első felében, az Egyesült Államok frissítette nukleáris háborús stratégiáját – ez az új terv STRATCOM COMPLAN 0810-12 névre hallgat.

Azt nem lehet tudni, hogy pontosan milyen elemeket tartalmaz a stratégia, viszont a fent említett szervezet szerint nem csupán a háború megvívásáról, hanem az utána következő újjáépítési tervekről és az ezekhez szükséges erőforrások felhasználásáról is vannak benne tervek.

Címlapkép: TASS\TASS via Getty Images