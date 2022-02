Hamvaiból támadhat fel a világ legerősebb katonai szövetsége egy olyan ország védelmében, amely nem is tagja

Az utóbbi hetek eseményei Ukrajnában újra a figyelem középpontjába emelték a világ legerősebb katonai szövetségét, a NATO-t. A rendszerváltás után, egészen az ukrán válságig a szervezet számtalan alkalommal volt bírálat tárgya több oldalról, miszerint képtelen ellátni funkcióját. Sokan azt is kétségbe vonták, hogy a katonai szövetségnek maradt egyáltalán bármilyen funkciója. Az ukrajnai válság fokozódása azonban a NATO jelentőségét is automatikusan megemelte. Ennek ellenére igen szembeötlőek azok a különbségek, amelyek az angolszász országok és kontinentális európai szövetségeseik között fennállnak az orosz-urkán válsághoz való hozzáállást illetően.

A Szovjetunió összeomlása után úgy tűnt, hogy a NATO elveszítette valódi funkcióját. Minden megváltozott azonban, amikor Oroszország előbb megszállta, majd pedig annektálta a Krím-félszigetet. A lépés következtében a NATO szerepe is felértékelődött, azonban nem eléggé ahhoz, hogy valóban egységesen legyen képes fellépni.

Ezt jól mutatja az ukrajnai válság után is többen kétségbe vonták a NATO létjogosultságát. Egyik példa erre Donald Trump, aki többször kritizálta a szövetség tagjait, amiért nem teljesítik a védelmi költségvetést érintő elvárásokat, és többször fenyegetőzött azzal, hogy kilépteti az Egyesült Államokat a szervezetből. A másik emlékezetes bírálat Emmanuel Macrontól érkezett, aki egyenesen agyhalottnak nevezte a NATO-t. A kritikák pedig csak egyre erősebbek lettek, miután az Egyesült Államok és szövetségesei kivonultak Afganisztánból, amelyet ezt követően pillanatok alatt elfoglaltak a tálibok.

A most kibontakozó ukrán válság azonban sokak szerint újra egy olyan lehetőséget biztosított a tagországok részére, amely mögé egységesen sorakozhatnak fel. Bár valóban érzékelhető egyfajta összezárás a katonai szövetség tagjai között, jelentős érdekellentétek is megmutatkoznak több európai NATO-tagállam külpolitikai céljait illetően.

Az Egyesült Királyság világpolitikai ambíciói

Az Egyesült Királyság egyike Moszkva leghangosabb kritikusainak és vélhetően London álláspontja áll legközelebb Washingtonéhoz az ukrán helyzetet illetően. A brit-orosz viszony ugyanis már évekkel ezelőtt romlásnak indult, amelyben legalább annyira van szerepe egyes orosz személyeket az Egyesült Királyság területén ért mérgezéseknek, mint a Krím elfoglalásának.

A brit miniszterelnök hivatala már a hétvégén bejelentette, hogy Nagy-Britannia fontolóra vette katonai jelenlétének komoly mértékű növelését az európai kontinensen, mindenekelőtt Kelet-Európában. Mindezek ellenére a brit kormány továbbra is hangsúlyozta, hogy, türelmes és fegyelmezett diplomáciával meg lehet teremteni a kölcsönös biztonságot a régióban. Ezen felül Liz Truss külügyminiszter is kijelentette: "rendkívül valószínűtlen" brit harcoló alakulatok Ukrajnába küldése.

Ennek ellenére a brit diplomácia igen aktívnak mutatkozik a helyzet eseményeinek alakításában. Boris Johnson például tegnap Kijevben tett látogatást, és egy új formátumú együttműködés lehetőségét lengette be Nagy-Britannia, Ukrajna és Lengyelország között.

A brit és az uniós politika között ráadásul szembeötlő különbségek is felfedezhetők, leginkább abból a szempontból, hogy a britek látványosan kritikusabb hangot engednek meg maguknak Oroszországgal szemben, az európai országok, főleg Franciaország és különösképpen Németország azonban jóval óvatosabbak a kérdést illetően.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) fogadja Boris Johnson brit kormányfőt a kijevi elnöki palotában 2022. február 1-jén. Fotó: MTI/AP/Pool Reuters/Peter Nicholls

Ez a jelenség a Brexit-ből is következik, hiszen az unióból való kilépést is azzal igyekezett legitimálni a brit vezetés, hogy így egy sokkal szabadabb külpolitika lehetősége nyílik meg London előtt, amelynek eredményeképpen újra világpolitikai tényezővé válhat.

Emellett fontos szempont az is, hogy a britek kevésbé függnek Moszkvától energiafronton, mint a kontinens más országai.

Jóllehet a britek valóban a NATO egyik legerősebb haderejével rendelkeznek, az eddigi események azt mutatják, hogy a britek még így is inkább a partvonalról szemlélik Amerika és az európai országok egyeztetéseit.

Franciaország egyensúlyozása

Franciaország szintén kulcsfontosságú szereplő, ugyanis Párizs és a NATO viszonya minimum rendhagyónak tekinthető. Franciaország ráadásul de Gaulle óta sokáig csak a NATO politikai tagozatát erősítette, a katonaiból évtizedekkel ezelőtt kilépett, hogy saját elvei mentén alakíthassa védelmi politikáját.

BÁR A FRANCIÁK 2009-BEN VISSZALÉPTEK A KATONAI TAGOZATBA IS, TOVÁBBRA IS JÓRÉSZT INKÁBB KÜLÖNUTAS POLITIKÁT FOLYTATNAK A VÉDELEM TERÉN.

Ezen pedig csak erősített az AUKUS-megállapodás az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália között. Az AUKUS-megállapodás azért volt különösen fájó Európának, mert az egyezség miatt Ausztrália lemondta a Franciaországgal kötött 40 milliárd dollár értékű megállapodását hagyományos, dízel-elektromos meghajtású tengeralattjárók vásárlására. A lépés nagyon felbőszítette a franciákat, akik visszahívták canberrai és washingtoni nagykövetüket, mert elmondásuk szerint Ausztrália előzetesen nem tájékoztatta őket szándékairól.

A FENTIEKHEZ HASONLÓ ESETEK HATÁSÁRA MÁRA FRANCIAORSZÁG ÉS EMMANUEL MACRON VÁLTAK AZ EURÓPAI STRATÉGIAI AUTONÓMIA ÉS EGY MAJDANI KÖZÖS EURÓPAI HADERŐ LEGFŐBB TÁMOGATÓIVÁ. NEM IS VÉLETLEN, HOGY EZ A CÉL SZEREPEL A MOST HIVATALBAN LÉVŐ FRANCIA SOROS ELNÖKSÉG CÉLKITŰZÉSEI KÖZÖTT.

Párizs ráadásul mindig is ambicionálta, hogy világpolitikai tényező legyen. Jóllehet a franciák rendelkeznek az egyik legerősebb haderővel az unión belül és számos önálló missziót vezetnek, ez önmagában kevés ahhoz, hogy Franciaország valóban megkerülhetetlen szereplő legyen. Erre lehet kézenfekvő megoldás egy esetleges európai haderő, ennek realitása azonban számos kérdést vet fel. Egyelőre tehát Franciaország is, Európa más országaihoz hasonlóan a NATO-ra támaszkodik védelmi kérdésekben és mindenekelőtt az orosz-ukrán konfliktus de-eszkalációjában érdekelt. Ezt illusztrálja az is, hogy Emmanuel Macron múlt pénteken egyeztetett Putyinnal, de egy személyes találkozó is tervben van a két államfő között.

Volodimir Zelenszkij ukrán, Emmanuel Macron francia, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Angela Merkel német kancellár (b-j) a kelet-ukrajnai helyzet rendezését célzó megbeszélésen a párizsi Élysée-palotában 2019. december 9-én. A normandiai négyeket alkotó országok vezetői először 2014-ben találkoztak az ukrán hadsereg és a Moszkva által támogatott kelet-ukrajnai szakadárok közötti háború befejezésének érdekében. Fotó: MTI/EPA pool/Ian Langsdon

Németország hintapolitikája

Külön érdekes megfigyelni azt, hogy miként viszonyul az orosz-ukrán kérdéshez az Európai Unió és a NATO egyik legfontosabb tagállama, Németország. Berlint ugyanis az utóbbi időben egyre gyakrabban éri az a vád, hogy kétkulacsos politikát játszik. Lengyelország például kritikát fogalmazott meg, amiért Németország nem hajlandó engedélyezni, hogy Észtország – Berlintől kapott - fegyvereket szállítson Ukrajnába. Emellett az is felháborodást váltott ki, hogy Németország csupán katonai sisakokat küldött Ukrajna megsegítése céljából.

Ennek oka a bonyolult német-orosz kapcsolat, amelynek jelenlegi karakterét több tényező is formálta. Ezek közül az egyik a Willy Brandt által a hetvenes években meghirdetett Ostpolitik, amely közös érdekek mentén együttműködést szorgalmazott Németország és a keleti blokk országai között, a korábbi éles hidegháborús retorika helyett. A német külpolitikát pedig a mai napig nagyrészt ez az elv határozza meg.

A MÁSIK SZEMPONT A KÉT ORSZÁG KÖLCSÖNÖS GAZDASÁGI FÜGGÉSE EGYMÁSTÓL, AMELY LEGINKÁBB AZ ENERGIA VONATKOZÁSÁBAN ÉRHETŐ TETTEN.

A német külpolitika másik fontos eleme ugyanis az, hogy valamennyi fél gazdasági érdekeinek kielégítése útján minimalizálják az esetleges konfliktusok esélyét. Az orosz-német energiaalku részeként Oroszország olcsó gázzal látta el Németországot, amely cserébe a vezetékekhez szükséges acélt adta, illetve piacot biztosított az orosz áruknak. Ennek apropóján éri egyre több kritika az Északi áramlat-2 gázvezetéket is, mivel sokan attól tartanak, hogy csak növeli az energiafüggőséget Moszkva irányába.

Kérdés tehát, hogy mennyiben szűkül majd a német mozgástér az elkövetkező időben, illetve milyen álláspontot fog képviselni Németország védelmi kérdésekben. Annyit biztosan lehet tudni, hogy Berlin a továbbiakban is engedélyezi az Egyesült Államoknak, hogy nukleáris fegyvereket tároljon a területén. Emellett a német haderőnél (Bundeswehr) is komoly fejlesztéseket irányoztak elő az új biztonsági kockázatokra válaszul, ezen törekvéseknek azonban vélhetően csak évek múlva lesz eredménye.

Annalena Baerbock német (b) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter sajtótájékoztatót tart Moszkvában 2022. január 18-án. Fotó: MTI/EPA/Pool/REUTERS/Makszim Semetov

A kelet-európai államok problémája

A NATO különösen fontos azon országok számára, amelyek határosak Oroszországgal és a történelem során volt alkalmuk találkozni az orosz expanzióval. Ezen csoportba tartoznak például a balti államok vagy Lengyelország és Románia.

Az említett országok már csak földrajzi okokból is abban érdekeltek, hogy a NATO erős jelenlétet mutasson Kelet-Európán élén az amerikai haderővel, amely garantálni képes a térség biztonságát.

Nem is véletlen, hogy ezen országok a NATO talán legnagyobb támogatói és ebből a megfontolásból mindig is igyekeztek lesöpörni az asztalról az európai stratégiai autonómia erősítésére tett kísérleteket.

Ez a hozzáállás pedig csak erősödött az utóbbi hetekben, mivel többen vélekednek úgy, hogy Ukrajna azért van ennyire kiszolgáltatva Oroszországnak, mert nem élvez NATO-tagságot.

Az ukrajnai események fokozódása és ezáltal az európai térség előtérbe kerülése ráadásul enyhítheti a szóban forgó országok aggodalmát, miszerint az Egyesült Államok a Kínával való vetélkedés miatt elvonja figyelmét az európai kontinensről és kivonja csapatait a régióból. Ennek ellenkezőjét jelzi az a hír, melynek értelmében az Egyesült Államok napokon belül mintegy kétezer katonával erősítheti meg lengyelországi kontingensét.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a NATO hosszú évek óta, sőt feltehetőleg a Szovjetunió összeomlása óta nem szembesült olyan erősen az orosz expanzió lehetőségével, mint most.

Ez kétségkívül újból feladatot ró a katonai szövetségre. Nem szabad azonban elfelejteni azt sem, hogy a hidegháború vége óta rengeteg minden változott, például egyes országok hozzáállása Oroszország felé, sokszor éppen gazdasági megfontolásból. Ezek a gazdasági összefonódások békeidőben kifejezetten jövedelmezőek tudnak lenni, konfliktusos helyzetben azonban próbára teszik még a legközelebbi szövetségeseket is, ahogy ez Németország esetében is megfigyelhető. Éppen ezért, a NATO-tól addig vélhetően nem is várható el egységes fellépés, amíg a szövetség tagjai nem tudják rendezni egymással szembeni érdekellentétjeiket.

ENNÉLFOGVA AZ UKRAJNAI VÁLSÁGRA ADOTT VÁLASZ MEGHATÁROZHATJA A NATO JÖVŐJÉT, AMELY KÜLÖNÖSEN ÉRDEKES ABBÓL A SZEMPONTBÓL, HOGY UKRAJNA NEM IS TAGJA A SZERVEZETNEK.

Címlapkép forrása: Getty Images