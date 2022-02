A koronavírus eredetéről tárgyalt Kína és a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet vezetője, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szombaton arról számolt be, hogy Li Ko-csiang kínai miniszterelnökkel folytatott megbeszélést. A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy szorosabb együttműködésre van szükség a Covid-19 eredetét illetően, amely a Peking és a Nyugat kapcsolatait feszélyező vita tárgya.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz korábban arra kérte Kínát, hogy legyen előzékenyebb a vírus eredetével kapcsolatos adatokkal és információkkal.

„Örülök, hogy találkozhattam Li Ko-csiang miniszterelnökkel” – írta Tedrosz a Twitteren. „Megvitattuk a Covid-19-et és azt, hogy idén a VaccinEquity-vel kapcsolatos agresszív erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy a világ teljes lakosságának 70%-át beoltsák” – mondta, utalva az oltásokhoz világszerte való méltányos hozzáférésért segítő WHO-kampányra.

Megvitattuk azt is, hogy szorosabb együttműködésre van szükség a Covid-19 vírus eredetét illetően, amely a tudományon és bizonyítékokon alapul

– tette hozzá a WHO vezetője.

We also discussed the need for stronger collaboration on virus origins, rooted in science and evidence. I welcomed his support to strengthen and discussion about a to advance global preparedness. #COVID19