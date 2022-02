Elon Musk elmondta, mi mentheti meg a civilizációt

Az 1823-ban alapított Oxford Union vitaestjén egy űrpolitikai szakértő, egy űrmérnök, illetve egy tudományos újságíróként dolgozó űrfizikus vitatkozott a szembenálló állásponttal, amelyet egy asztrofizikus és egy asztrobiológus képviselt.

A vitaklub rendezvényét az egyik résztvevő, Greg Autry űrpolitikai szakértője osztotta meg a Twitteren, a Mars kolonizációjának leghíresebb támogatója, a SpaceX-vezér Elon Musk pedig az alábbiakat fűzte hozzá:

A multiplanetárissá válás alapvető fontosságú a civilizáció várható élettartamának drámai meghosszabbításához... és minden földi életforma élettartamának meghosszabbításához

- írta a Twitteren Musk.

