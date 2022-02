Magyarországra jöhet Donald Trump

Az Orbán-kormányhoz kötődő egyik intézet, az Alapjogokért Központ meghívást intézett Donald Trumphoz. A bukott amerikai elnök márciusban érkezhet Magyarországra. Ha megtörténik, ez lenne Trump első ismert utazása az Egyesült Államokon kívül, mióta elveszítette a 2020-as választást - számolt be a brit The Guardian

A meghívás az április 3-án esedékes választást megelőző kampány kezdetekor érkezett. A szorosnak ígérkező küzdelem 2010 óta a legnagyobb kihívásnak számít Orbán Viktor számára, mivel a Fidesz egy egységes ellenzéki koalícióval fog szembenézni - írja a brit lap.

A Fideszben nagyon szeretnék, ha Trump márciusban Budapestre látogatna

- mondta a forrás, aki hozzátette, hogy Trump még nem válaszolt a meghívásra.

Ha ez megtörténik, a látogatás lenne Trump első ismert, az Egyesült Államokon kívüli utazása azóta, hogy elvesztette a 2020-as választásokat.

A világ vezetői közül Orbán Trump első támogatója volt, már 2016 nyarán kiállt mellette, ahogyan a 2020-as választás idején is. Trump és Orbán januárban telefonon beszélt egymással, és Trump viszonozta a szívességet: nyilvánosan támogatta Orbánt az áprilisi választásokon. A The Guardian szerint a volt amerikai elnök személyes látogatása komoly löketet adna a kampánynak.

Ezeknek a látogatásoknak óriási hatása van a magyar konzervatív közösségben, mert úgy tekintenek Trumpra, mint egy ikonra, mint valakire, aki erős ellenszélben töltötte az elnökségét

- jelentette ki egy Fidesz-közeli forrás.

Trump fő szóvivője, Liz Harrington, illetve Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár nem válaszolt a Guardian megkeresésre.

Valószínű, hogy Trumpot a március 25-26. között Budapesten megrendezendő Konzervatív Politikai Akció Konferenciára (CPAC) hívták meg.

A konferencián részt vesz több amerikai szenátor, valamint Santiago Abascal, a spanyol Vox párt vezetője és a szélsőjobboldali brazil elnök, Jair Bolsonaro fia, Eduardo is.

A Fidesz reméli, hogy Trump csatlakozik Orbánhoz a rendezvény kiemelt szónokaként

- állította a magyar kormányzati forrás.

A The Guardian megjegyzi, hogy a Fox News műsorvezetője, Tucker Carlson is Magyarországon tartózkodott az év elején, több műsort is Budapestről közvetített, és egy "dokumentumfilmet" készített, amelyben Magyarországot konzervatív paradicsomként festette le, amelyet a magyar származású milliárdos, Soros György állandó támadásoknak tesz ki.

Ez volt Carlson második magyarországi útja kevesebb mint egy éven belül. Tavaly augusztusban Budapestre utazott, hogy interjút készítsen Orbán Viktorral. Néhány héttel a magyar miniszterelnök Foxon való szereplése után Trump gratuláló levelet küldött:

Nagyszerű munka Tuckernél, büszke vagyok rád!

