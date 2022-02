A Kreml befolyásos emberei már viccelődnek az ukrán invázióval

Miközben korábban megszellőztetett nyugati információk szerint Oroszország ma, azaz február 16-án támadta volna meg Ukrajnát, egyelőre semmilyen akció nem történt. A Kreml befolyásos emberei ezért szerdai nyilatkozataikban sorra tréfálkoztak a nyugati „hisztérián”.

Miután szerda reggelig nem igazolódott be az az amerikai és a brit sajtóban megszellőztetett, a Politico által Joe Biden amerikai elnöknek tulajdonított várakozás, miszerint Oroszország február 16-ra virradóra le fogja rohanni Ukrajnát, Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő Telegram-bejegyzésben arra kérte a Bloomberg hírügynökséget, valamint a The New York Times című amerikai és a The Sun című brit napilapot, hogy közölje le az Ukrajna ellen ebben az évben esedékes orosz inváziók naptárát.

Szeretném megtervezni a szabadságomat

– hangzott Zaharova indoklása.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kérdésre válaszolva elmondta, hogy

a Kreml nem igazította munkarendjét a szerdai támadásról szóló hírekhez.

Közölte, hogy az éjszaka folyamán az orosz elnöki hivatal részéről nem történt nemzetközi kapcsolatfelvétel.

A szóvivő szerint Biden elnök keddi, az oroszokhoz intézett üzenete, amelyben kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem tekinti őket ellenségnek, imponálóbb lett volna, ha nem tartalmazott volna fenyegetéseket. Hozzátette: nagyszerű lenne, ha Biden az ukránokhoz is üzenettel fordulna, azt kérve, hogy többé ne lőjenek egymásra. Peszkov szerint Putyin nem kíván üzenetet intézni az amerikai néphez.

A szóvivő szerint ugyanakkor a Kreml pozitívan értékeli, hogy Biden kinyilvánította készségét a komoly tárgyalások megkezdésére. Hozzátette: Moszkva számára fontos, hogy az orosz garanciaigényekre adott nyugati válaszban fellelhető racionális magvakról az Oroszország számára prioritást jelentő témákkal együtt tárgyaljanak.

Kifejezte reményét, hogy a tárgyalási folyamat megkezdődik. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz garanciaigényekre válaszul a Nyugat által sajátként előterjesztett nyugati tárgyalási javaslatokról azt mondta, hogy azok voltaképpen korábbi orosz indítványok, amelyeket az ellenoldal eddig elutasított.

Peszkov elmondta, hogy

Putyinnak nagyon ellentmondásos véleménye alakult ki azzal kapcsolatban, hogy Kijev kész-e végrehajtani a minszki megállapodásokból rá háruló feladatokat.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna veszélyes csapatösszpontosítást hajtott végre a Donyec-medence térségében és továbbra is nagy a valószínűsége annak, hogy megkísérli ismét erőszakkal rendezni a konfliktust.

A szóvivő azt állította, hogy Oroszországnak nem volt köze az Ukrajna ellen kedden végrehajtott kibertámadáshoz.

Címlapkép forrása: Getty Images