Billeg a terrorellenes misszió, melyben Magyarország is részt vesz

Kivonul a francia haderő és európai partnerei Maliból, ahol terrorellenes műveleteket folytattak - értesült a Reuters. A misszióban Magyarország is érintett.

Maliban tavaly tavasszal katonai puccs történt, a hatalomra került junta kapcsolata folyamatosan romlott a franciákkal, néhány hete a francia nagykövetet is kiutasították az országból.

Franciaország vezetésével több európai ország – többek közt Magyarország is egy kisebb kontingenssel – radikális iszlamista szervezetek elleni műveleteket folytat a Száhel-övezetben. A műveletek központja eddig Mali volt.

Most Párizs úgy döntött, hogy a Mali junta már annyira ellehetetleníti a Takuba harci kötelék működését, hogy inkább kivonulnak az országból. A terrorellenes műveletek új központja valószínűleg Niger lesz.

A kivonulás várhatóan nyáron zárul majd le.

A Takuba harci kötelékben Magyarország tavaly év vége óta vesz részt.

Címlapkép: Fred Marie/Art In All Of Us/Corbis via Getty Images