Elhunyt a legendás második világháborús pilóta, akit Cukorkás Bombázóként ismertek

James Stewart, a Gail S Halvorsen Repülési Oktatási Alapítvány igazgatója szerint Halvorsen rövid betegség után szerdán hunyt el szülőföldjén, Utah államban.

Halvorsen amerikai pilóta volt, aki eredetileg vadászpilótának készült, majd a második világháború idején szállítópilótaként szolgált az Atlanti-óceán déli részén. A háború után a terület szovjet blokádja alatt élelmiszer- és egyéb ellátmányt reptetett Nyugat-Berlinbe.

Az alapítvány szerint Halvorsennek vegyes érzései voltak azzal kapcsolatban, hogy egy olyan országnak segítsen, amely a háború alatt az USA ellensége volt, különösen azért, mert a konfliktus során barátokat veszített el. De Halvorsen meggondolta magát, miután a város Tempelhof repülőterén egy kerítés mögött találkozott egy csapat gyerekkel, amikor Berlin élelemiszerhiánnyal küzdött. A pilóta elmondása szerint saját magát is meglátta azokban a gyerekekben, akik a repülőtér kerítésénél sorakoztak.

Megkínálta őket a két félbetört rágógumival, és meghatódott, amikor azok, akik megkapták a rágót, megosztották a csomagolás darabjait a többi gyerekkel, akik a papírt szagolgatták.

saját fejadagjait elosztva Rendszeresen dobott le cukorkákat, zsebkendőket használva ejtőernyőként, hogy az értékes rakományt a földre juttassa.

Néhány pilótatársa is csatlakozott, és amikor a történet eljutott a hírekbe, az olvasók pedig cukorkát és zsebkendőket adományoztak.

Halvorsent nagyon szerették Berlinben. Még évtizedekkel a légihíd után is járt ott, például 2019-ben, amikor a város a blokád feloldásának 70. évfordulóját ünnepelte.

Halála után többek között az Egyesült Államokban működő német nagykövetség és Franziska Giffey, Berlin polgármestere is tiszteletét tette.

Rest in peace Colonel Gail Halvorsen, Berlin's Candy Bomber.During the Berlin Airlift, Halvorsen dropped candy from his plane for the children. Soon, it became a massive Air Force operation, giving hope to millions.I celebrate your 101 years of life and friendship. pic.twitter.com/dzii5Rf127