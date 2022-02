Mi lesz a magyar Gripenekkel 2026 után? 10 éves szerződés van a láthatáron

Védelmi ipari együttműködésről tárgyalt Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos Svédországban a svéd kormány és a SAAB képviselőivel – olvasható a kormánybiztos közleményében, melyet az MTI hozott le. A felek egyebek mellett a hazai Gripen-flotta üzemeltetésével kapcsolatos szerződés 10 évre való meghosszabbításáról tárgyaltak.

„A svéd-magyar kapcsolatokban a védelmi ipari együttműködés erős pillér és erre mindkét fél kölcsönösen kíván építeni. Ennek az együttműködésnek a még magasabb szintre emelését jelentheti, ha további közös kutatás-fejlesztési projektekbe tudunk kezdeni” – közölte Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, aki a svéd védelmi minisztérium államtitkárával, Jan-Olof Linddel, valamint hivatali partnerével, Göran Martenssonnal, Svédország fegyverzeti igazgatójával tárgyalt, aki egyúttal a svéd Védelmi Beszerzési Hivatal (FMV) vezérigazgatója is.

A felek tisztázták a honvédség Gripen harcászati repülőgép flottájának üzemképességét biztosító, 2026-ban lejáró megállapodás újabb tíz évvel történő meghosszabbításának lehetséges paramétereit.

Mint ismert, a 2026-ban lejár a magyar Gripenek lízingszerződése, a vadászgépek magyar tulajdonba kerülnek. Ezzel kifutna az üzemeltetéssel kapcsolatos keretmegállapodás is; ennek 10 évvel való meghosszabbítása viszont biztosítja a gépek alkatrészellátásához, karbantartásához, üzemeltetéséhez szükséges eszközök és know-how további ellátását is a Magyar Honvédség részére. A közleményből az olvasható ki, hogy a felek most a szerződés esetleges meghosszabbításának paramétereiről tárgyaltak, de a szerződés aláírása még nem történt meg.

Maróth Gáspár (jobbra) Svédországban. Fotó: Védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos titkársága

A szakemberek áttekintették az Európai Unió védelmi ipari fejlesztéseinek stratégiai célkitűzéseit, a lehetséges közös svéd-magyar védelmi ipari fejlesztések stratégiai szempontjait. Mint ismert, még a nyáron került aláírásra egy szándéknyilatkozat a kormánybiztos és a SAAB képviselői közt, melynek célja volt K+F tevékenységekkel kapcsolatos együttműködési lehetőségek felkutatása, kialakítása. Maróth Gáspár most megbeszéléseket folytatott a Saab AG vezetésével, valamint Marcus Wallenberggel, a cégcsoport igazgatótanácsának elnökével a jövőbeni konkrét együttműködés lehetséges területeiről.

Maróth Gáspár korábban a Portfolio-nak elmondta: elképzelhető, hogy hosszabb távon újabb Gripenek beszerzésére is sor kerül majd, erre a témára a most kiadott közlemény nem reflektált.

Biztonságpolitikai témák is szerepeltek napirendjükön, így az Ukrajna kapcsán kialakult helyzet értékelése is. Egyetértettek abban, hogy az elsődleges cél a régió békéjének fenntartása.

