Őrült jó üzlet a 100 dolláros olajár Vlagyimir Putyinnak - Egy puskalövés nélkül is hatalmas pénzt szakít Oroszország

Az orosz-ukrán feszültség feloldása talán az utóbbi évek egyik legnagyobb kihívása Európa biztonságának szempontjából. Továbbra sem világos ugyanis, hogy sor kerül-e katonai konfliktusra Oroszország és Ukrajna között. Legutóbbi cikkünkben azokat a szempontokat vettük sorra, hogy miért lenne kockázatos egy Kijev elleni támadás. Jogos lehet azonban az az érv is, hogy Moszkva nem vont volna össze több mint 100 ezres sereget az ukrán határ mellett, ha nem számolna egy konfliktus lehetőségével. Számos érv szólhat ugyanis amellett, hogy most van a legjobb alkalom arra, hogy Oroszország meginduljon Ukrajna felé, mivel pár év múlva már nem biztos, hogy elegendő mozgástere marad egy ilyen akcióra.

Az orosz haderő

Amikor Vlagyimir Putyin több mint 20 évvel ezelőtt átvette az elnöki hivatalt elődjétől, Borisz Jelcintől, az orosz haderő igencsak viharvert állapotban volt. A Szovjetunió széthullása utáni gazdasági összeomlás ugyanis nem tette lehetővé, hogy fejlesztéseket eszközöljenek a védelmi és támadó kapacitások vonatkozásában, így a katonai berendezések nagy része amortizálódott.

Ennek egyik látványos megnyilvánulása volt az első csecsen háború, melynek eredményeként Csecsenföld egy időre gyakorlatilag függetlenné vált Oroszországtól, ez pedig hatalmas megszégyenülés volt a Kremlnek.

Ennek kompenzálásnak érdekében Putyin alatt nagyszabású beruházásokat indítottak az orosz haderő modernizálása céljából. Jóllehet a 2008-as orosz-grúz háború során Moszkva még az egykori szovjet hadsereg haditechnikáját vetette be, valójában már ekkor is birtokában voltak modern berendezések. Ezek száma pedig az utóbbi években csak emelkedett. Mára Oroszország rendelkezik a világ legszélesebb hiperszonikus fegyverpalettájával és egyes vélemények szerint a legütőképesebbel is. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek az újfajta, ötödik generációs vadászgépek fejlesztésére is, mint a Szu-57-esek. Az elektronikus harcászat, illetve a kiberhadviselés szintén egy olyan terület, ahol Oroszország kifejezetten fejlett képességekkel bír. Végül, de nem utolsósotban Moszkva diszponál a világ legnagyobb nukleáris arzenálja fölött is.

Az orosz haderő fejlettsége és harcértéke tehát Putyin egyik legerősebb ütőkártyája, amely állapotát tekintve egyértelmű fölényben van az ukrán csapatokhoz képest.

Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy Putyin megkockáztatná a haderő bevetését egy átfogó offenzíva keretein belül. Tény viszont, hogy pusztán egy ekkora haderő felvonultatása az ukrán határ mellett képes lehet elegendő nyomást kifejteni, hogy Putyin elérje céljait.

Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által közreadott képen orosz 122 milliméteres BM-21-es Grad rakétavetõvel tüzelnek a Zapad-2021 (Nyugat-2021) fedõnevû orosz-fehérorosz közös stratégiai hadgyakorlaton a Nyizsnij Novgorod térségében lévõ mulinói gyakorlótéren 2021. szeptember 13-án. Fotó: MTI/EPA/Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Jó előre felkészültek

A Krím annexiója miatti szankciók kezdetben erős ütést mértek az orosz gazdaságra és szinte azonnal éreztették hatásukat a vonatkozó mutatókon. Az orosz GDP például 2015-ben 2%-ot zsugorodott az előző évhez képest, miközben a világgazdaságban ebben az időszakban általános növekedés volt tapasztalható.

A KEZDETI SOKKRAMEGVÁLTOZOTT STRATÉGIÁVALVÁLASZOLT A KREML, AMELYNEK HATÁSÁRA ÚGY TŰNT, MAGÁRA TALÁLT AZ OROSZ GAZDASÁG.

Ez lényegében azt jelenti, hogy Moszkva berendezkedett arra, hogy a szankciók még hosszú távon érvényben maradnak, ezért ennek megfelelően igyekeztek átalakítani az orosz gazdaság szerkezetét oly módon, hogy ellenállóbb legyen a szankciós nyomással és a negatív gazdasági következményekkel szemben.

Ennek jegyében átalakították az orosz adórendszert, hogy növeljék a költségvetés bevételi lábát, de az olajbevételek jelentős részét is átcsatornázzák egy állam által fenntartott alapba, hogy elegendő devizatartalékkal rendelkezzenek egy gazdasági visszaesés esetére.

A taktika úgy tűnik bevált, hiszen Moszkva már 600 milliárd dollárt érő devizatartalékkal rendelkezik, amely elegendő mozgásteret biztosíthat a Kremlnek egy esetleges szankciós csomag esetén rövid távon.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy Oroszország az utóbbi években tudatosan próbálta csökkenteni függőségét az amerikai dollártól, ennek érdekében pedig a korábban említett devizatartalékait is diverzifikálta, amelyben nagy súllyal jelen van az euró és a kínai jüan is.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy Oroszország ne roppanhatna meg gazdaságilag egy támadás esetén várható szankciós hullámtól, csupán annyit üzen, hogy Moszkva sokkal felkészültebben vár ilyen lépéseket. Ez pedig felbátoríthatja az orosz vezetést, hogy nagyobb tétekben is hajlandó legyen játszani.

Az orosz költségvetés bevételei ráadásul ugrásszerűen megnövekedhetnek, ha tovább folytatódik az olajár emelkedése, amelyért szakértők szerint elsősorban éppen az ukrán-orosz válság tehető felelőssé. Ez 100 dolláros olajár esetén – amely egyáltalán nem elképzelhetetlen – közel 73 milliárd dolláros többletbevételt jelentene az orosz államkasszának.

Moszkvának tehát igencsak megéri fenntartani a feszültséget Ukrajna körül, hiszen igen jól keres rajta.

Ezt a hatást erősíti az is, hogy a szankciós veszély miatt a rubel gyengült a dollárral szemben, amely szintén kedvez az exportnak.

Az idő Putyin ellen dolgozik

Két olyan terület is van, amely kulcsfontosságú Oroszország számára, az idő előrehaladtával azonban vélhetően egyre kevésbé fogja tudni érvényesíteni akaratát.

Az egyik ezek közül az energia kérdése, ugyanis az orosz költségvetési bevételek jelentős része nyersanyag, azaz kőolaj- és földgázexportból származik. Az orosz befolyás súlyát jelzi az is, hogy Moszkva felel az EU gázszükségletének nagyjából 40 százalékáért, ez pedig igen jó alkupozíciót biztosít az oroszoknak arra, hogy időnként a gázszállítmányok megvágásával fenyegessék az EU döntéshozóit. Igaz azonban az is, hogy az EU az Egyesült Államokból is nagy mennyiségben importál cseppfolyósított földgázt LNG formájában.

Ha azonban távlatokban gondolkodunk, megfigyelhető Brüsszel részéről egy igen komoly szándék arra vonatkozóan, hogy hosszú távon csökkentse az EU kitettségét Oroszország felé az energiahordozók piacán. Ez már csak azért is borítékolható, mert az EU 2050-re el kívánja érni a teljes klímasemlegességet, amelynek része a fosszilis energiaforrások leépítése.

Egy gázfinomító Oroszországban. A földház továbbra is fontos ütőkártya Moszkva kezében. Fotó: Peter Kovalev\TASS via Getty Images

Az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítéséhez azonban évek, sőt inkább évtizedek kellenek és ezt Moszkva is jól tudja. Ez alapján feltételezhető, hogy Oroszország a jelenlegi körülmények között sokkal erősebb csapást tud mérni az uniós tagállamokra az energia tekintetében, mint a jövőben. Ez pedig szintén a mostani pillanatot teszi alkalmassá a támadásra.

A másik terület, ahol Putyin versenyt fut az idővel éppen a NATO terjeszkedése. A katonai szövetség az elmúlt évtizedekben egyre közelebb került Oroszország határaihoz, Putyin pedig jogosan tarthat attól, hogy ez a trend folytatódik, amennyiben nem lép közbe.

Ez olyannyira valós forgatókönyv, hogy Juansher Burchuladze grúz védelmi miniszter éppen tegnap jelentette ki Jens Stoltenberg társaságában, hogy a NATO-hoz való csatlakozás az egyetlen módja annak, hogy Grúzia megőrizze területi integritását.

Nem is véletlen, hogy az oroszok hivatalos követelései között szerepel a NATO terjeszkedésének megállítása. Jóllehet Moszkva igényei olyannyira szembemennek a NATO elveivel, hogy azok biztosan nem kerülnek teljesítésre. Ebből azonban nem kell egyből arra következtetni, hogy az egyetlen megoldás ezek kikényszerítésére egy katonai konfliktus.

PUTYIN SOKKAL INKÁBB TÖREKEDHET ARRA, HOGY ADDIG CSIKARJON KI BIZTONSÁGI GARANCIÁKAT A NYUGATBÓL, AMÍG ERRE MÓDJA VAN.

A két jó barát

Bár első ránézésre úgy tűnhet, hogy Oroszország jelenleg egy elszigetelt pozícióban van, ez leginkább csak a nyugati országokkal ápolt viszonyára mondható el. Látványos például az utóbbi években tapasztalt orosz-kínai közeledés. Az összeborulás a legfelső vezetés szintjén is megjelenik, Hszi Csin-ping egy találkozó alkalmával legjobb barátjának nevezte Vlagyimir Putyint, de Putyin is többször hivatkozott a kínai elnökre, mint jó barátjára.

A két ország ráadásul a rájuk kivetett nyugati szankciók hatására egy gyékényen árul több kérdésben. Mindketten elutasítják az Amerika-központú világrendet és egy többpólusú berendezkedésben érdekeltek, amely nagyobb beleszólást biztosítana világpolitikai kérdésekbe.

Egy Ukrajna elleni támadás esetén feltételezhető, hogy az orosz gazdaság a kínai beruházásokon és anyagi forrásokon keresztül levegőhöz jutna a szankciós nyomás alatt, Kína pedig biztosítani tudná hozzáférését kulcsfontosságú nyersanyagforrásokhoz, amelyek elengedhetetlenek a gazdasági fejlődéshez.

Hszi Csin-ping kínai elnök (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalásuk kezdetén Pekingben 2022. február 4-én, a 2022-es pekingi téli olimpia nyitóünnepsége napján. Fotó: MTI/AP/Szputnyik/Kreml/Pool/Alekszej Druzsinyin

Bár kézenfekvő lehet azt gondolni, hogy egy ilyen jellegű partnerség biztos támaszt jelenthet Moszkvának, ennek valójában az ellenkezője is igaz. Kína ugyanis sokkal erősebb gazdasággal és világpolitikai potenciállal rendelkezik Oroszországnál.

Egy kiegyenlítetlen szövetség pedig azt jelentené, hogy Oroszországnak idővel fontos külpolitikai kérdésekben alá kellene rendelődnie Kína akaratának. Erre az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve nincs hajlandóság az oroszok részéről, akiknek mindig is fontos volt, hogy beleszólásuk legyen a világpolitika alakításába. Emellett Kína és Oroszország viszonya különféle történelmi nézeteltérések miatt sem tekinthető felhőtlennek.

EGYELŐRE AZONBAN A KÉT NAGYHATALOM ÉRDEKEI SOK TEKINTETBEN MEGEGYEZNEK, ÍGY NEM KIZÁRHATÓ, HOGY PUTYIN EZT A SZEMPONTOT IS FIGYELEMBE VESZI, EGY UKRAJNA ELLENI ESETLEGES KATONAI AKCIÓ INDÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ DÖNTÉSNÉL.

