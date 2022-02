Putyin döntött: nem fejezik be a hadgyakorlatot - Az USA szerint ez már az invázió előjele

Portfolio 2022. február 20. 16:27

Folyamatosan érkeznek a hírek az Ukrajna körül kialakult feszültséggel kapcsolatban, az eszkaláció kockázata jelentősnek tűnik. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint Oroszország olyan méretű háborút tervezhet Ukrajnában, amilyenre Európában 1945 óta nem volt példa. A mai nap során Emmanuel Macron francia elnök telefonon fog beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború elkerülése érdekében. Az Egyesült Királyság Európa-ügyi minisztere, James Cleverly szerint "nagyon, nagyon, nagyon valószínű" az orosz invázió. Nemrég aknavetőtűz alá került egy CNN-csoport és más újságírók, akik az ukrán belügyminisztert kísérték a kelet-ukrajnai frontvonalakon tett körútjára. Vang Ji kínai külügyminiszter szerint az ukrajnai válságban érintett valamennyi félnek a háborús helyzet fokozása helyett a deeszkaláción kellene dolgoznia, emellett kiállt Ukrajna területi integritása mellett. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tárgyalásra hívta Vlagyimir Putyint, a Kreml egyelőre még nem adott választ. Oroszország ENSZ-nagykövetének helyettese, Dmitrij Poljanszkij szerint az iraki háború megmutatta, hogy az amerikai és a brit hírszerzésben nem lehet megbízni. Kamala Harris szerint a mostani szankciós csomag az egyik legnagyobb, amelyet az USA valaha is hozott. Az amerikai alelnök a helyzet drámai jellegét hangsúlyozta az évente megrendezett müncheni biztonsági konferencián. Közben az is eldőlt, hogy a tervekkel szemben vasárnap nem fejezik be a fehérorosz-orosz hadgyakorlatot.