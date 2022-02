Vlagyimir Putyin olyan háborúra készül, amelyre a második világháború óta nem volt példa Európában

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint Oroszország olyan méretű háborút tervezhet Ukrajnában, amilyenre Európában 1945 óta nem volt példa.

Johnson a BBC brit közszolgálati televízió vasárnap délelőtti politikai magazinműsorának adott interjút, amelyből a BBC néhány részletet előzetesen közzétett.

Arra a kérdésre, hogy továbbra is küszöbönálló veszélynek tekinthető-e az Ukrajna elleni orosz invázió, a brit kormányfő azt mondta, hogy a hírszerzési adatok erre vallanak, és ezen nincs mit szépíteni. Hozzátette: ezeknek a terveknek a végrehajtása bizonyos értelemben már meg is kezdődött.

Johnson kijelentette:

a nyugati szövetségesek olyan terveket látnak, amelyek alapján az ukrajnai orosz katonai beavatkozás - pusztán méreteit tekintve - az európai területen 1945 óta megvívott legnagyobb háborúnak is bizonyulhat.

A brit miniszterelnök szerint a hírszerzési adatokból olyan tervekre lehet következtetni, amelyek alapján az orosz invázió nemcsak keletről, hanem északról és Fehéroroszországból is megindulna, és a hadműveletek részét képezné az ukrán főváros, Kijev bekerítése is. Boris Johnson szerint ezekről a hírszerzési információkról Joe Biden amerikai elnök számolt be a többi nyugati vezetőnek.

A brit miniszterelnök szerint tudatában kell lenni annak, hogy mindez mekkora veszteségeket okozhat emberéletekben, ukránok és orosz fiatalok körében egyaránt.

Johnson a szombaton tartott müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián (MSC) is kijelentette: attól fél, hogy még egy esetleges "villámháború" után is a megtorlás, a bosszú és a felkelések hosszú, rettenetes időszaka következne, és orosz szülők gyászolnának fiatal orosz katonákat, akik a maguk módján ugyanolyan ártatlanok, mint a támadás elhárítására készülő ukránok.

A konferencián felszólalva a brit kormányfő azt mondta:

nem lehet teljesen tudni, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mire készül, de az előjelek komorak.

Az orosz invázió esetére előkészített brit szankciókról Johnson azt mondta: a brit kormány az orosz állam szempontjából stratégiai fontosságú vállalatok és személyek ellen hozna büntetőintézkedéseket, egyebek mellett lehetetlenné téve számukra, hogy a londoni tőkepiacokon juthassanak finanszírozási forrásokhoz.

A brit kormány mindemellett feltárná az orosz tulajdonú vállalatok tulajdonosi szerkezetét, annak kiderítése végett, hogy e vállalatok tevékenységének kik a tényleges haszonélvezői - mondta a brit miniszterelnök.

Címlapkép forrása: MTI/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata