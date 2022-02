Megkapta Putyin az engedélyt a parlamenttől: indulhat a katonai akció

Engedélyt kapott Vlagyimir Putyin orosz elnök a parlamenttől az orosz haderő külföldön való bevetésére – írja az AP.

Elemzők szerint ezzel az orosz vezető egy széleskörű, Ukrajna elleni támadásnak ágyaz meg.

Miután kérvényezte, az engedélyt gyorsan meg is kapta az orosz elnök, a védelmi minisztérium tagjai úgy fogalmaztak, hogy „Oroszországnak nincs más választása.”

Tegnap ismerte el Oroszország hivatalosan is a kelet-ukrajnai szakadár területeket, ezután Vlagyimir Putyin elnök „békemissziót” rendelt el a térségbe az orosz haderő bevonásával. Hivatalosan még nem léptek be az orosz katonák a „népköztársaságok” területére, viszont több felvétel is készült, melyen (jelöletlen) orosz katonai járművek haladnak Ukrajna területén.