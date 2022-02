Oroszország atom-tengeralattjárók fogadására alkalmas támaszpontot épít

Moszkvába utazik szerdán Mohammed Hamdán Daglo "Hemedti", a szudáni katonai vezetés kettes számú vezetője, aki atommeghajtású tengeralattjárók fogadására alkalmas vörös-tengeri támaszpont építéséről tárgyal majd. Vlagyimir Putyin ma a Haza Védelmezőjének Napja alkalmából tartott beszédében kijelentette , hogy Oroszország továbbra is nyitott a diplomáciára, de tovább erősíti haderejét.

A szudáni kormányzat második számú vezetőjét, aki az elmúlt időszakban többször is járt külföldön, a pénzügyekért és a kereskedelemért felelős kormányilletékesek is elkísérik - áll a szudáni vezetés szerdán kiadott közleményében. Az oroszok és a szudániak az együttműködés erősítéséről, valamint regionális és nemzetközi kérdésekről is tárgyalnak.

Kartúm már a 2019-ben megbuktatott Basír uralma idején is tárgyalt Vlagyimir Putyin elnökkel egy támaszpont építéséről Port Szudánban.

A támaszpont háromszáz ember - katonák és polgári alkalmazottak - és atommeghajtású tengeralattjárók fogadására is alkalmas lenne.

2020-ban, Basír bukása után, Oroszország bejelentette, hogy megállapodást írt alá a támaszpont megépítéséről és 25 éven át történő üzemeltetéséről. Szudán korábban azt mondta, hogy felülvizsgálja a tervet, majd a katonai vezetés, Abdel-Fattáh el-Burháni tábornok közölte, hogy marad a szerződés.

Augusztusban Moszkva megakadályozta valamennyi, a szudáni hatalomátvételt elítélő nemzetközi határozat elfogadását.

Címlapkép: Az orosz haditengerészet TK-208-as Dmitrij Donszkoj atom-tengeralattjárója készül a haditengerészet napi felvonulásra a Szentpétervár külvárosában lévő Kronshtadtban. Fotó: Igor Russak/NurPhoto via Getty Images