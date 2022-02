Durván bombázni kezdték Harkovot - Úgy tűnik, most indul csak igazán a második legnagyobb ukrán város ostroma

Ma nap közben több, kisebb támadás is volt Harkov körül, melyet az ukrán haderő visszavert. Arról, hogy a település fontosságához képest mennyire furcsán erőtlenek voltak ezek a támadások, itt írtunk:

Most úgy néz ki, beindul az átfogó támadás Harkov ellen. Grad rakétatüzérséggel bombázzák az oroszok a várost, ráadásul úgy tűnik, szabályos össztűz alá került a település:

A lakosság a tüzérségi tűz elől a metrókba menekült.

Az orosz haderő szinte teljesen körbevette már a várost, az ukrán védők azzal próbálnak védekezni, hogy felrobbantották az Oszkol folyó felett áthaladó hidat Szenkovo településnél (ráadásul pont akkor, amikor egy jármű áthaladt rajta).

