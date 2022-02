Ukrajna: Putyin teljes körű inváziót indított, de győzni fogunk

Putyin éppen most indított teljes körű inváziót Ukrajna ellen. A békés ukrán városokban csapások zajlanak. Ez háborús agresszió. Ukrajna megvédi magát és győzni fog. A világ meg tudja és meg is kell állítania Putyint. A cselekvés ideje most van.

- írta a Twitteren Dmitro Kuleba.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.