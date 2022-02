Az ukrán erők lelőttek egy orosz repülőgépet Kijev felett

Hajnali háromkor megtámadhatják Kijevet – jelentették korábban a médiaforrások.

⚡️Kyiv may be attacked at 3 a.m., media sources report. — The (Kyiv) February 25, 2022

Kijevi idő szerint hajnali 5, magyar idő szerint hajnali 4 körül két robbanást hallottak az ukrán fővárosban, Kijevben - jelentette az ukrán hírügynökség.

Egy nappal korábban hasonló hangok hallatszottak, amikor ukrán tisztviselők szerint csütörtökön a Kijev melletti Brovary város egyik katonai támaszpontját orosz cirkálórakéták találták el, hat ember halálát okozva.

Kijev lakói hangos robbanásokról számoltak be. Az ukrán erők egy orosz rakétát lőhettek le a fővárosban az Ukrajinszka Pravda hírügynökség forrásai szerint

- írta a The Kyiv Independent.

⚡️Kyiv residents report loud explosions. Ukrainian forces might have shot down a Russian missile in the capital, according to the sources of Ukrainska Pravda news outlet. — The (Kyiv) February 25, 2022

Frissítés (4:21): Az ukrán erők lelőttek egy ellenséges repülőgépet Kijev felett - közölte az ország belügyminiszterének tanácsadója.

Anton Herascsenko a Telegramon azt írta, hogy egy kilencemeletes lakóház kigyulladt, miután a repülőgép belecsapódott.

Az nem világos, hogy a repülőgép személyzettel volt-e ellátva. Kijevben korábban robbanások sorozatát hallották, amelyek Herascsenko szerint a légvédelemnek a repülőgépre leadott tüzelési hangjai voltak.

Multiple explosions heard in Kyiv, suspected incoming Russian missile strikes. This video shows what appears to be the city’s anti air defense at work over the Ukrainian capital. pic.twitter.com/Fk53fl6fvM — The (Kyiv) February 25, 2022

Kyiv now… A drone or plane hit? A missile intercepted? #StandWithUkraine — The (Kyiv) February 25, 2022

Ukrainian anti missile defences intercept Russian missile targeting Kyiv. #Ukraine — The (Kyiv) February 25, 2022

Moments ago - Rumors say a Russian aircraft was shot down above Kyiv or a Russian missile has been intercepted #Ukraine — The (Kyiv) February 25, 2022

Video de rescatistas y bomberos en la escena del accidente en . Se cree que son escombros de un misil o vehículo aéreo.//Video of rescuers and firefighters at crash scene in . Believed to be debris from a missile or aerial vehicle. #Kyiv — The (Kyiv) February 25, 2022

