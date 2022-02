Kiderült, hány orosz katona lehet az ukrán területeken

Az ukrán fegyveres erők úgy vélik, hogy több mint 60 orosz taktikai zászlóalj-csoport - ami 30-60 ezer katonának felel meg - lépett ukrán területre, az invázióról szóló, este 8 órakor kiadott frissítés szerint.

Egy taktikai zászlóalj-csoportnak nincs meghatározott mérete. A méretük 500 és több mint 1000 fő között változhat a feladattól függően.

A Sky Newsnál dolgozó Deborah Haynes ukrán informátora szerint „az ellenségnek rendkívül alacsony a harci morálja”.

