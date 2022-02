Ukrán külügyminiszter: Rúgjuk ki Oroszországot!

Fővárosunk utoljára 1941-ben tapasztalt ilyesmit, amikor a náci Németország támadta. Ukrajna legyőzte azt a gonoszt, és ezt is le fogja győzni. Állítsuk meg Putyint! Izoláljuk Oroszországot. Szüntessünk meg minden kapcsolatot. Rúgjuk ki Oroszországot (mindenhonnan)

- írta a Twitteren Dmitro Kuleba külügyminiszter.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.